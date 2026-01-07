S-au încins spiritele la Desafio: Aventura! Nicolae Lupșor și Ian și-au aruncat cuvinte grele: ”Explodez!”

S-au încins spiritele la Desafio. În lupta pentru salvare, concurenții din echipa „norocoșilor” și-au aruncat vorbe grele. Conflictul dintre Nicolae și Ian se intensifică de la o zi la alta.

Nici bine nu a început aventura Desafio că deja au izbucnit primele conflicte între concurenți. Tensniunile cresc, strategiile încep să prindă contur și să dea rezultate, însă unele confruntări par să fie sortite eșecului. În bătălia pentru salvare, fiecare decizie poate influența negativ soarta unei întregi echipe. În ediția de marți, 6 ianuarie 2025, a avut loc lupta pentru jocul pentru salvare, la care au participat toate cele trei echipe. La duelul final au ajuns Norocoșii și Visătorii, care au nominalizat fiecare câte un concurent.

Tensiuni fără precedent la Desafio

Cu această ocazie, la Desafio avut loc prima eliminare a competiției, în urma unui duel decisiv între Nicoleta Mirea de la Visători și Alina Cerban de la Norocoși. echipa Visătorilor a rămas cu un om în minus – după ce Nicoleta Mirea a abandonat competiția – în timpul probei decisive.

La finalul unei zile tensionate, rupți de oboseală, flămânzi și sleiți de putere, Norocoșii s-au adunat să dezbată unde, cine și cum a greșit în probele de pe traseu, pentru ca pe viitor să fie mai atenți. Spiritele s-au încins rapid între Ian și Nicolae Lupșor.

Convins că Nicolae a fost singurul dintre norocoși care a avut cele mai multe greșeli pe traseu, Ian și-a ieșit din minți. Acesta susține că interesele colegului său au de-a face mai mult cu propria persoană, nicidecum cu cele ale tuturor membrilor din echipă și că este un concurent individualist.

„Este singurul care a greșit. Pentru el contează alte chestii, nu echipa, iar asta mă cam enervează. Explodez când sunt luat peste picior, mai ales de cineva care este ipocrit. Nu pot să mă controlez. Sunt foarte impulsiv și recunosc asta. Este un mare minus al meu. Tocmai de aceea ascult de Sergiu și Prunea. Dacă îmi zice Sergiu să tac, eu tac”, a spus Ian.

În apărarea sa, Nicolae nu consideră că a greșit cu absolut nimic. Ba mai mult, aceste este de părere că întreaga echipă ar trebui să îi mulțumească pentru tot ajutorul pe care l-a oferit.

”Eu nu mă simt vinovat. Chiar mă simt mândru și ar trebui să îmi mulțumească fiecare. Eu am fost omul orchestră. Eu nu am venit să lucrez individual. Este un joc de echipă și mie îmi place să lucrez cu echipa. Dar trebuie ca fiecare să fie responsabil de ceea ce face”, a spus Nicolae

