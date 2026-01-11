Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor

Desafio: Aventura este noul show de la Pro TV, iar publicul pare încântat de producție. Dacă în România formatul este la prima ediție, pe plan mondial există de ceva timp, iar emisiunea este legată și de două tragedii. Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor.

După ce a renunțat la Survivor România, Pro TV a revenit cu un nou show. Este vorba despre Desafio: Aventura, iar publicul deja a făcut cunoștință cu toți concurenții. Emisiunea s-a filmat în Thailanda, iar pentru o lună și jumătate participanții au fost izolația și nu au putut lua legătura cu familia lor.

Desafio ascunde două mari tragedii

Așa cum spuneam, Desafio este un format nou, fiind cumpărat și produs abia acum în Romania, de Pro TV. Însă, pe plan mondial, formatul exista de ani buni și, de-a lungul timpului, a fost îndoliat de două mari tragedii. Două persoane și-au pierdut viața.

Prima tragedie de la Desafio a avut loc în anul 2015, în timpul filmărilor pentru sezonul „Desafío: The Box”. La acea vreme un membru al echipei tehnice, mai exact un asistent de producție, a decedat chiar în timp ce se afla în locația de filmare din Tobia, Columbia. Se pare că bărbatul a murit din cauze naturale, făcând un un stop cardio-respirator.

A doua tragedie ce se leagă de formatul Desafio a avut loc în anul 2019, când una dintre concurentele show-ului s-a stins din viață. Este vorba despre concurenta María Fernanda Aguilar, care a participat la Desafío: Super Humanos 2018.

Un an mai târziu după participarea în cadrul show-ului, María Fernanda Aguilar a decedat. Aceasta s-a înecat în anul 2019, pe o plajă din Puerto Colombia.

În România, Desafio se află la primul sezon, iar spectatorii tocmai au făcut cunoștință cu formatul și concurenții. Prima săptămână a competiției s-a încheiat cu un moment extrem de intens: prima eliminare din concurs. În urma duelului decisiv de eliminare, Nicoleta Mirea, concurentă a echipei Visătorii, a părăsit competiția, devenind astfel prima persoană eliminată din Desafio: Aventura.

