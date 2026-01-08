Acasă » Știri » Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”

Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”

De: Andreea Stăncescu 08/01/2026 | 14:37
Ce spune concurenta despre emisiune
Participarea la „Desafio: Aventura”, noul show de la PRO TV, i-a scos pe concurenți din zona de confort și i-a aruncat direct în condiții extreme, greu de imaginat pentru telespectatori. Printre cei care au trăit intens această experiență se numără și Iuliana Dup, concurentă în echipa Luptătorilor, care a povestit detaliat despre începutul dur al competiției și șocul adaptării la un stil de viață complet diferit de cel de acasă.

Iuliana, una dintre concurentele noului show „Desafio: Aventura”, a vorbit deschis despre condițiile extreme trăite în competiție, descriind experiența ca fiind una dintre cele mai dure din viața ei. Aceasta a mărturisit că începutul a fost șocant pentru că au dormit pe o scândură și nu au mâncat.

„Am dormit pe scândură, n-am mâncat o săptămână absolut nimic și am luat purici de la primii tailandezi. Și asta a fost doar începutul (…) A fost o experiență foarte grea din toate punctele de vedere.  experiență în care am trăit ceva ce nu am crezut că voi putea trăi vreodată, cu toate că am avut foarte multe greutăți până la vârsta aceasta, dar nu credeam că o să am ocazia într-un timp atât de scurt să trăiesc atât de multe lucruri”, a povestit Iuliana.

Concurenta face parte din echipa Luptătorilor și spune că aventura a pus-o la încercare fizic și psihic, dincolo de orice a trăit până acum. În prima noapte, toate cele trei echipe, Luptătorii, Norocoșii și Visătorii,  au fost cazate într-un templu thailandez, unde au dormit pe gresie, între gândaci, fără condiții minime de confort.

Sursa foto: Instagram

Ulterior, concurenții au ajuns într-un sat, unde au locuit alături de o familie de localnici. Bariera lingvistică a fost un obstacol major, comunicarea făcându-se mai mult prin gesturi și presupuneri. Condițiile de igienă au fost rudimentare: un WC în curte, animale exotice în jur și dușuri făcute cu apă cărată manual, fără produse de igienă, după ce le-au fost confiscate de producție.

„Era un WC în curte, ceva greu nu că nu am mai mers la un WC în curte, dar efectiv stăteai acolo printre niște animale foarte, foarte exotice, pentru noi. Câinii de acolo erau foarte ciudați. Am văzut de la scorpion la tarantule. Pentru baie trebuia noi să o cărăm (nr. apa) pentru a putea face dușul într-un loc într-un spațiu amenajat Dar să o cărăm de undeva din spatele casei și să o aducem aproape de noi și ne spălam așa cu o căldărușă mai micuță și nu aveam gel de duș cu ce să ne spălăm nici șampon. Aveam doar pastă de dinți cu periuță, un SPF pentru că era foarte foarte foarte cald afară și cam atât. Cu produsele acestea aveam voie. În rest nu aveam absolut nimic la noi pentru că totul ne-a fost confiscat de către cei din producție”, a mai spus concurenta.

Prima probă pentru teritoriu a fost extrem de solicitantă, necesitând coordonare și rezistență. Aceasta a povestit și despre accidentarea lui Vladimir Drăghia, care, deși rănit, a ales să continue. Un moment-cheie a fost contribuția ei decisivă la un checkpoint dificil, unde a reușit să deznoade o funie aflată la mare înălțime, câștigând timp prețios pentru echipă.

