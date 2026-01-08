Acasă » Știri » A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”

A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”

De: Andreea Stăncescu 08/01/2026 | 11:47
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă...”
Ce spune concurentul despre divorț
După ce a câștigat Exatlon în 2018, Vladimir Drăghia vrea să demonstreze de ce este capabil în emisiunea Desafio: Aventura. Actorul a fost plecat de acasă două luni pentru filmări, iar odată întors, a discutat despre situația cu soția sa, Alice Cavaleru, și despre problema unui eventual divorț.

Vladimir Drăghia, în vârstă de 39 de ani, a acceptat provocarea Desafio: Aventura cu sufletul la gură. În 2018 a câștigat Exatlon, iar de atunci și-a dorit să mai participe la un astfel de show care să-l testeze pe toate planurile. El face parte din echipa Lupătorii alături de Dumbo (Alexandru), Meila Codruța (Coco), Iuliana Dup, Alina Oprea, Babasha, Dr. Cezar Amititeloaie și Condrea Luiza, unde își testează forța fizică, agilitatea și strategia în fața provocărilor.

De-a lungul timpului au existat numeroase despărțiri după ce unul dintre parteneri a plecat într-un astfel de show și a lipsit de acasă. Totuși, pare că lucrurile stau diferit pentru Vladimir Drăghia și soția sa, Alice Cavaleru.

Concurentul a subliniat că, deși perioadele de absență ar fi putut pune presiune pe căsnicia lor, despărțirea nu poate fi decisă de nimeni în afară de ei doi, pentru că legătura lor este puternică și consolidată. Cei doi formează un cuplu de 11 ani și s-au căsătorit în 2018. Împreună au două fiice, Zora și Alegra, iar familia lor este foarte unită, chiar dacă programul încărcat și filmările în competiții au necesitat perioade de absență.

„Ăsta era ultimul risc! De nevastă-mea dacă e să mă despartă vreodată cineva doar eu, sau ea!”, a declarat Vladimir Drăghia pentru Click.ro.

Sursa foto: Instagram

Cum a fost Desafio: Aventura pentru Vladimir Drăghia

După două luni petrecute în competiția „Desafio: Aventura”, Vladimir Drăghia a împărtășit impresiile sale despre experiență. El spune că provocarea nu se rezumă doar la forță fizică, ci implică o interacțiune complexă cu ceilalți participanți și o strategie bine gândită. Deși anumite probe sunt solicitante din punct de vedere fizic, nu este nevoie să fii neapărat sportiv de performanță pentru a reuși.

„Este destul de complex din punct de vedere al interacțiunii cu celelalte persoane, iar fizic este solicitant dar nu la nivelul acela în care să trebuiască să fii sportiv ca să reușești.

O sa vedeți că există niște concurenți excepții, care nu sunt neapărat cei mai buni sportivi, dar care reușesc să facă niște jocuri foarte bune. Ideea e că nu este despre mușchi, despre rapiditate, dar este și despre astea două. Frumusețea acestui joc stă în complexitatea lui”, a mai spus Vladimir Drăghia.

×