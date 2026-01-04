Acasă » Știri » Cum arăta Iuliana Marciuc la începutul anilor 2000. Era una dintre figurile-simbol ale Televiziunii Române

04/01/2026
Iuliana Marciuc, sursa- CANCAN.RO

O fotografie scoasă din arhiva CANCAN.RO readuce în prim-plan farmecul televiziunii românești de la începutul anilor 2000 și pe Iuliana Marciuc într-un moment de grație: elegantă, sobră, perfect aliniată stilului TVR al epocii. O seară târzie pe litoral, haine cu prestanță și priviri care spun mai mult decât titlurile vremii — o imagine care surprinde nu doar o modă, ci debutul discret al unei povești ce avea să facă istorie în culisele showbizului românesc.

Eleganță TVR de altădată, pe litoral și începutul unei povești care se șoptea

În arhiva CANCAN.RO a ieșit la iveală o fotografie care pare decupată dintr-o altă epocă a televiziunii românești, de pe vremea când Iuliana Marciuc era una dintre figurile-simbol ale Televiziunii Române. Imaginea surprinde o seară de final de sezon estival, cel mai probabil pe o terasă de pe litoral, cu aerul acela melancolic de sfârșit de vară și cu moda începutului de ani 2000 afișată fără nicio urmă de ironie.

Iuliana Marciuc apare exact așa cum publicul o știa de pe micul ecran: elegantă, sobră, cu o distincție de „cucoană TVR” care nu făcea compromisuri. Poartă o rochie lila, lucioasă, atent aleasă, o bluză albă peste care tronează un sacou într-o nuanță caldă de piersică, pantofi clasici cu vârful pătrat – semn clar al modei de atunci – și un lanț de aur spectaculos, care atrage privirea. În mână, o gentuță mică, de tipul celor în care abia încape un ruj și poate un pachet de șervețele, dar care completează perfect imaginea unei femei sigure pe ea.

Detaliul care fură însă scena vine din fundal: un tânăr pare că s-a ridicat brusc în picioare, de parcă ar fi vrut să aplaude apariția. Ținuta lui spune și ea o poveste: cămașă neagră, transparentă, genul de piesă vestimentară care făcea ravagii în acei ani și pe care astăzi doar arhivele și nostalgia o mai pot apăra. Era moda vremii, fără remușcări și fără rușine.

Fotografia datează din perioada în care Iuliana Marciuc era deja consacrată în televiziune. Debutase încă din anii ’90 și devenise rapid una dintre cele mai constante și rafinate prezențe ale TVR, realizând și prezentând emisiuni culturale, de divertisment și evenimente speciale, mereu cu un stil profesionist și o eleganță controlată. Tot ea avea să rămână în istorie drept prima româncă ce a realizat un interviu cu Michael Jackson, moment intens mediatizat la vremea respectivă.

În plan personal, presa a scris mult despre relația sa de durată cu Adrian Enache, o poveste cu parfum de telenovelă sud-americană, discretă la suprafață, dar intens comentată în culise. Dacă la momentul fotografiei relația era deja începută sau doar se contura, rămâne un mister. Cert este că imaginea surprinde perfect o epocă, o stare și o femeie care știa să fie elegantă fără să ridice vocea – nici măcar într-o seară de terasă, pe litoral.

Iuliana Marciuc, sursa- CANCAN.RO

Divorț, iubiri paralele și un scenariu de telenovelă care n-a mai ieșit din grilă

După opt ani de căsnicie „corectă” și discretă, Iuliana Marciuc a pus punct mariajului cu omul de afaceri Remus Posea, într-un divorț amiabil, cu avocat comun și promisiuni de prietenie pe termen nelimitat. Nunta lor, oficiată departe de ochii curioșilor, în Florida, părea la început un capitol solid; în realitate, avea să fie doar preludiul unei povești mult mai zgomotoase. Întrebarea care a plutit mult timp în aer n-a fost de ce s-au despărțit, ci când aveau să iasă la lumină adevăratele iubiri.

Pentru că, imediat după divorț, numele Iulianei a început să fie legat obsesiv de Adrian Enache. O relație negată ani la rând, mascată sub eticheta de „prieteni de familie” și „cumetrie”, a devenit brusc recunoscută, dar niciodată asumată până la capăt. Certuri, împăcări, promisiuni de divorț care n-au mai venit, tentative de a stârni gelozia cu alți bărbați influenți — toate au curs ca episoadele unui serial fără final de sezon. Ba chiar au apărut zvonuri de sarcină, negate prompt, apoi reaprinse, cu misterul lăsat intenționat să plutească.

Cu timpul, lucrurile s-au așezat într-o formă… neconvențională. Iuliana și Adrian au devenit părinți, au apărut împreună la evenimente, și-au construit o viață de familie fără acte, dar cu ritualuri proprii: logodnă religioasă, vacanțe romantice, apariții publice atent dozate. Departe de rigorile unei căsătorii clasice, au ales o formulă care i-a ținut împreună decenii întregi — cu scandal, dar și cu statornicie. Un divorț care n-a fost un sfârșit, ci începutul unei povești pe care showbizul românesc n-a obosit s-o urmărească.

