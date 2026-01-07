Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se vor vorbi de rău unul pe celălalt!”

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 13:23
Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la o înțelegere și au pus, astfel, capăt celui mai mediatizat divorț al anului 2025.

Actrița din și vedeta de muzică country, ambii în vârstă de 58 de ani, au încheiat un acord care a fost depus în instanță marți, 6 ianuarie, la doar trei luni după ce Kidman a depus oficial cererea de divorț, invocând diferențe ireconciliabile, scrie People.

Conform documentelor judiciare, ea și Urban au convenit să renunțe la toate drepturile de întreținere pentru copii. Fiecare dintre cei doi va fi, de asemenea, responsabil pentru propriile onorarii și cheltuieli legale, mai scrie sursa.

Conform planului parental pentru fiicele lor, Faith, în vârstă de 15 ani, și Sunday, în vârstă de 17 ani, atât Kidman, cât și Urban, sunt obligați să „se comporte unul cu celălalt și cu fiecare copil în așa fel încât să ofere o relație iubitoare, stabilă și consecventă cu copilul, chiar dacă sunt divorțați”.

„Nu se vor vorbi de rău unul pe celălalt sau despre membrii familiei celuilalt părinte. Vor încuraja fiecare copil să continue să-l iubească pe celălalt părinte și să se simtă confortabil în ambele familii”, se prevede în acord..

Casa lui Kidman va fi reședința principală a lui Faith și Sunday, deoarece ea le are în grijă 306 zile pe an. Urban a primit 59 de zile pe an, iar fiicele lor au voie să petreacă weekenduri la rând, de la 10:00 sâmbătă dimineața până la 18:00 duminică seara, cu el, mai scrie sursa citată.

Sursa foto: Profimedia

Nicole și Keith vor lua împreună deciziile cu adevărat importante în viața fiicelor lor

Ambii părinți au responsabilitatea comună pentru deciziile majore privind viața fiicelor lor. Deși Kidman și Urban nu mai sunt împreună, au în continuare un obiectiv comun: să acorde prioritate fiicelor lor. O sursă a declarat în exclusivitate pentru PEOPLE în noiembrie că Faith și Sunday își împart timpul între cei doi părinți, deoarece fostul cuplu a intrat într-o nouă eră după divorț.

„Fiicele lor locuiesc cu Nicole, dar petrec cât timp doresc cu Keith. Nu există nicio dramă”, a declarat sursa la acea vreme.

De la despărțirea de Urban, Kidman a savurat fiecare moment alături de fetele ei. Vineri, 2 ianuarie, actrița a sărbătorit noul an distribuind o fotografie pe Instagram Stories, aparent făcută în ajunul Anului Nou, în care ea și fiicele ei se văd din spate, în timp ce se îmbrățișau.

Cu cine își petrece timpul Nicole Kidman, după divorțul de Keith Urban. Actrița de la Hollywood își „linge rănile”

Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire

