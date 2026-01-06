Acasă » Știri » Cu cine își petrece timpul Nicole Kidman, după divorțul de Keith Urban. Actrița de la Hollywood își „linge rănile”

De: Diana CerneaPaul Hangerli 06/01/2026 | 07:50
Nicole Kidman lasă definitiv în urmă ce a fost în 2025 și pășește în noul an cu un mesaj clar: e pregătită să meargă mai departe. După despărțirea neașteptată de Keith Urban, actrița își găsește echilibrul alături de cele mai importante persoane din viața ei – fiicele sale.

Un nou început, alături de fiicele ei

La trecerea dintre ani, Nicole Kidman a ales discreția și familia. Vedeta, în vârstă de 58 de ani, a publicat pe Instagram o imagine emoționantă în care apare îmbrățișată de fiicele ei, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani), în timp ce priveau focurile de artificii. Mesajul a fost simplu, dar grăitor: „Privim cu speranță către 2026”.

Postarea vine la câteva luni după divorțul șocant de Keith Urban, cu care a fost căsătorită timp de 19 ani. Separarea a fost confirmată în septembrie 2025, iar a doua zi actrița a depus oficial actele de divorț. Surse apropiate au declarat că relația „își epuizase resursele”, în ciuda încercărilor de a salva mariajul.

Sursa foto: Profimedia

Zvonuri, suferință și lecții de viață

La scurt timp după despărțire, au apărut zvonuri legate de o posibilă apropiere între Keith Urban și tânăra lui chitaristă, Maggie Baugh, lucru sugerat de modificarea versurilor unei melodii. Speculațiile au fost ulterior infirmate de prieteni ai artistei, însă rumoarea mediatică a adăugat presiune într-un moment deja delicat.

Nu este însă prima dată când Nicole Kidman vorbește despre puterea de a merge mai departe. Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar în toamna lui 2025, ea explica faptul că experiențele dureroase, oricât de devastatoare ar fi, pot fi depășite: „Există o cale de a trece prin orice. Chiar dacă te simți înfrânt, lucrurile se reașază, în timp și cu blândețe.”

Apropiații spun că actrița este „tristă, dar hotărâtă să meargă înainte”, concentrându-se pe copii și pe liniștea familiei. De sărbători, Kidman a ales să se retragă în Australia natală, departe de agitația Hollywoodului. Potrivit Page Six, acesta a fost exact lucrul de care avea nevoie după un an tumultuos. Pentru Nicole Kidman, anul 2026 nu mai este despre ce a pierdut, ci despre ce urmează.

