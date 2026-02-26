Acasă » Știri » Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă din plin de acest val de iubire. Aveați mare nevoie”

Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă din plin de acest val de iubire. Aveați mare nevoie”

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 16:45
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: Bucurați-vă din plin de acest val de iubire. Aveați mare nevoie
Mihai Voropchievici

Se anunță noi schimbări importante pentru o zodie! Mihai Voropchievici a dezvăluit nativii care vor începe o nouă poveste de dragoste în următoarele zile.

Numerologul Mihai Voropchievici a anunțat pentru săptămâna 23 februarie-1 martie 2026 multe schimbări. Nativii unui semn zodiacal vor simți iubirea din plin. Cei care sunt singuri pot cunoaște pe cineva, iar relația se va infiripa rapid.

Nu doar pe plan sentimental le merge bine. Următoarea perioadă va fi perfectă pentru relațiile la locul de muncă sau familie, mai ales dacă au trecut prin tensiuni și nu știau cum să scape de asta. Este momentul bun pentru liniște și echilibru.

Care este zodia care va intra într-o relație la final de februarie

Mihai Voropchievici
Mihai Voropchievici

Mihai Voropchievici a vorbit despre runele zodiilor în această săptămână. Veștile sunt foarte bune pentru această zodie. Norocoșii nativi care vor avea parte numai de succes pe plan sentimental și profesional sunt Vărsătorii. Cei care au marcaje în Vărsător nu se mai pot plânge de iubire la finalul lunii februarie. Lucrurile pentru ei se îndreaptă într-o direcție la care au visat de mult. Ei pot resimți sentimente puternice vizavi de oameni la care s-au gândit mult timp. Aceștia pot apărea din nou în viața lor fie cu un simplu telefon, fie printr-o mare coincidență sau poate chiar un cadou. După ce vor relua legătura cu aceste persoane, Vărsătorii se vor bucura extraordinar, iar sentimentele lor vor deveni din ce în ce mai puternice.

Pentru Vărsătorii care sunt singuri de mult timp lucrurile se schimbă. Nu vor mai trebui să experimenteze singurătatea sau tristețea pentru că apar oameni în viețile lor care le pot transforma traiectoria. Vor intra în relații noi, iar acestea vor progresa foarte repede și vor merge în direcții extraordinare. Cei care sunt într-o relație în schimb, își vor îmbunătăți modul de comuniucare.

Numerologul a anunțat că nu este vorba doar de iubire în luna februarie. Runa Gifu reglează și relațiile de acasă, dar și de la locul de muncă. Astfel că, relațiile tensionate de pe plan profesional vor dispărea și se anunță liniște și echilibru. Mihai Voropchievici îi sfătuiește pe Vărsători să se bucure din plin de această perioadă.

VEZI ȘI: Zodiile care își pot schimba viața până pe 1 martie. Apar oportunități uriașe

Zodiile care vor avea câștiguri uriașe de bani în următoarele două luni. Norocul le bate la ușă

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
Știri
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
Gandul.ro
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
Gandul.ro
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde
TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri ...
Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri apar din nevoia de a plusa”
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Vezi toate știrile
×