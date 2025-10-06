A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Celebrul cântăreț a fost prins: „Lumea vorbește despre asta”

Încă un divorț răsunător a avut loc de curând. Un cuplu celebru, care părea de neclintit, a decis să pună capăt mariajului după 19 ani împreună. Keith Urban și Nicole Kidman nu mai formează un cuplu. Deși actele de divorț au fost depuse abia la sfârșitul lunii septembrie, sperarea ar fi avut loc încă din luna iunie. Mai mult, se pare că Keith Urban deja și-a găsit o nouă parteneră.

Actrița Nicole Kidman, câștigătoare a premiului Oscar, și Keith Urban, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică country, recompensat cu patru premii Grammy, au pus capăt mariajului lor. După aproape 20 de ani petrecuți împreună, aceștia au luat-o pe drumuri separate. Însă, divorțul lor nu este unul pașnic și este învăluit de tot felul de subiecte controversate.

Keith Urban are deja o nouă iubită?

Deși actele de divorț au fost deja depuse, actrița Nicole Kidman a încercat să își salveze căsnicia. Se pare că aceasta nu și-a dorit separarea, însă Keith Urban a făcut pasul și încă din luna iunie a acestui an a părăsit căminul conjugal. Acum, noi informații au ieșit la iveală.

Se pare că artistul are avea deja o nouă iubită, o artistă aspirantă, cu mult mai tânără. Presa internațională vorbește intens despre relația celor doi, însă pentru moment nu se știe cine ar fi nouă iubită misterioasă. De asemenea, și surse apropiate celor doi au vorbit despre acest subiect, spunând că „toate semnele indică faptul că Keith a mers mai departe”

În timp ce Keith Urban și-ar face de cap cu noua iubită, se pare că Nicole Kidman este profund afectată și încă nu a trecut peste despărțire.

„Zvonul este că ar fi cu o femeie mai tânără, tot din domeniu. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să afle cine e, dar până acum e o enigmă. Nicole este rănită și se simte trădată. Ea chiar a vrut să salveze căsnicia și a crezut că poate, dar se pare că el a mers deja mai departe”, au declarat apropiații actriței, potrivit Daily Mail.

Așa cum spuneam, pentru moment identitatea presupusei iubite nu a fost dezvăluită. Tot ce se știe este că ar fi vorba despre o artistă aspirantă, cu mult mai tânără. Recent, s-a speculat că ar fi vorba despre noua chitaristă a lui Keith Urban, Maggie Baugh, în vârstă de doar 25 de ani. Zvonul a pornit după ce artistul a schimbat versurile unui cântec compus pentru Nicole Kidman, înlocuind referirea la soția sa cu numele noii sale chitariste.

