Acasă » Știri » A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Celebrul cântăreț a fost prins: „Lumea vorbește despre asta”

A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Celebrul cântăreț a fost prins: „Lumea vorbește despre asta”

De: Alina Drăgan 06/10/2025 | 21:20
A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Celebrul cântăreț a fost prins: „Lumea vorbește despre asta”
A divorțat de actriță după 19 ani de mariaj pentru o tinerică?! Foto: Profimedia

Încă un divorț răsunător a avut loc de curând. Un cuplu celebru, care părea de neclintit, a decis să pună capăt mariajului după 19 ani împreună. Keith Urban și Nicole Kidman nu mai formează un cuplu. Deși actele de divorț au fost depuse abia la sfârșitul lunii septembrie, sperarea ar fi avut loc încă din luna iunie. Mai mult, se pare că Keith Urban deja și-a găsit o nouă parteneră.

Actrița Nicole Kidman, câștigătoare a premiului Oscar, și Keith Urban, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică country, recompensat cu patru premii Grammy, au pus capăt mariajului lor. După aproape 20 de ani petrecuți împreună, aceștia au luat-o pe drumuri separate. Însă, divorțul lor nu este unul pașnic și este învăluit de tot felul de subiecte controversate.

Keith Urban și Nicole Kidman /Foto: Profimedia

Keith Urban are deja o nouă iubită?

Deși actele de divorț au fost deja depuse, actrița Nicole Kidman a încercat să își salveze căsnicia. Se pare că aceasta nu și-a dorit separarea, însă Keith Urban a făcut pasul și încă din luna iunie a acestui an a părăsit căminul conjugal. Acum, noi informații au ieșit la iveală.

Se pare că artistul are avea deja o nouă iubită, o artistă aspirantă, cu mult mai tânără. Presa internațională vorbește intens despre relația celor doi, însă pentru moment nu se știe cine ar fi nouă iubită misterioasă. De asemenea, și surse apropiate celor doi au vorbit despre acest subiect, spunând că „toate semnele indică faptul că Keith a mers mai departe”

Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

În timp ce Keith Urban și-ar face de cap cu noua iubită, se pare că Nicole Kidman este profund afectată și încă nu a trecut peste despărțire.

„Zvonul este că ar fi cu o femeie mai tânără, tot din domeniu. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să afle cine e, dar până acum e o enigmă.

Nicole este rănită și se simte trădată. Ea chiar a vrut să salveze căsnicia și a crezut că poate, dar se pare că el a mers deja mai departe”, au declarat apropiații actriței, potrivit Daily Mail.

Așa cum spuneam, pentru moment identitatea presupusei iubite nu a fost dezvăluită. Tot ce se știe este că ar fi vorba despre o artistă aspirantă, cu mult mai tânără. Recent, s-a speculat că ar fi vorba despre noua chitaristă a lui Keith Urban, Maggie Baugh, în vârstă de doar 25 de ani. Zvonul a pornit după ce artistul a schimbat versurile unui cântec compus pentru Nicole Kidman, înlocuind referirea la soția sa cu numele noii sale chitariste.

Divorț răsunător la Hollywood! Și-au spus adio după 19 ani de căsnicie

A divorțat după 20 de ani de căsnicie, iar acum s-a cuplat cu o tinerică de 26 de ani. Cum a fost surprins celebrul actor alături de noua iubită

Tags:
Iți recomandăm
„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează pentru a slăbi
Știri
„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează pentru a slăbi
Ce a făcut Bishal când a ajuns acasă, în Nepal, după 4 ani de muncă în România. Imaginile sunt lăudabile!
Știri
Ce a făcut Bishal când a ajuns acasă, în Nepal, după 4 ani de muncă în România. Imaginile…
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu...
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Gandul.ro
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită facturile”
Adevarul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă...
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi 24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
Digi24
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Actrița din Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
kanald.ro
Actrița din Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut...
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
Gandul.ro
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează ...
„Gata cu dietele!” Mihaela Bilic a făcut anunțul: noul trend la care oamenii apelează pentru a slăbi
Ce a făcut Bishal când a ajuns acasă, în Nepal, după 4 ani de muncă în România. Imaginile sunt ...
Ce a făcut Bishal când a ajuns acasă, în Nepal, după 4 ani de muncă în România. Imaginile sunt lăudabile!
A fost fost acuzat că e implicat într-un proiect ilegal, dar Alex Bodi a învins sistemul american! ...
A fost fost acuzat că e implicat într-un proiect ilegal, dar Alex Bodi a învins sistemul american! “A doua victorie extrem de importantă”
Sfârșit tragic pentru Veronica, o româncă stabilită în Italia! Anchetatorii au aflat cine este ...
Sfârșit tragic pentru Veronica, o româncă stabilită în Italia! Anchetatorii au aflat cine este agresorul ei
Tichetele a căror valoare a crescut la 710 de lei. Vești bune pentru acești români!
Tichetele a căror valoare a crescut la 710 de lei. Vești bune pentru acești români!
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”
Vezi toate știrile
×