A divorțat după 20 de ani de căsnicie, iar acum s-a cuplat cu o tinerică de 26 de ani. Cum a fost surprins celebrul actor alături de noua iubită

După despărțirea de Isla Fisher, Sacha Baron Cohen pare că nu a rămas prea mult timp singur. Actorul cunoscut pentru rolul iconic din Borat are deja o nouă relație, iar femeia care i-a atras atenția este un model OnlyFans, cu 26 de ani mai tânăr. Cum s-au cunoscut cei doi?

Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au format ani la rând unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au întâlnit în 2001, la o petrecere în Sydney, iar în anul 2010 și-au unit destinele. Din mariajul lor au rezultat trei copii: Olive (17 ani), Elula (14 ani) și Montgomery (9 ani). În aprilie 2024, cei doi au confirmat că erau separați încă din 2023, iar în iunie 2025 divorțul, estimat la 120 de milioane de lire, a fost finalizat.

Noua cucerire a lui Sacha Baron Cohen

La doar trei luni după semnarea actelor de divorț, Sacha Baron Cohen a fost surprins alături de Hannah Palmer, un model OnlyFans de 27 de ani, devenind rapid unul dintre cele mai comentate cupluri ale momentului. Cei doi s-ar fi cunoscut la petrecerea de 50 de ani a regizorului Taika Waititi, în Ibiza, unde au dansat și au conversat ore întregi.

Hannah Palmer nu este deloc străină de lumina reflectoarelor. Tânăra are peste 2,2 milioane de urmăritori pe Instagram, un cont de TikTok extrem de activ și un portofoliu impresionant pe OnlyFans, de unde ar câștiga peste 4 milioane de lire într-un singur an. Ea își încântă fanii cu imagini din vacanțe de lux în destinații precum Hawaii, Mexic sau St. Tropez.

Recent, paparazzi au surprins un episod care a alimentat zvonurile despre relația lor. Sacha Baron Cohen și Hannah Palmer au părăsit același restaurant, la doar câteva minute distanță. Mai apoi, cei doi au urcat în aceeași limuzină.

„Au stat aproape două ore la masă, păreau foarte prinși în conversație și cu multă chimie între ei, chiar dacă diferența de vârstă este evidentă”, a povestit un martor, potrivit presei internaționale.

Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au divorțat

Deși, Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au vrut să păstreze discreția și să nu vorbească despre motivele divorțului, surse apropiate au dezvăluit că viața lor de cuplu fusese pusă la încercare de mutările frecvente între Australia, Marea Britanie și SUA.

În plus, apariția memoriilor lui Rebel Wilson – care l-a acuzat pe Cohen de hărțuire sexuală pe platourile filmului The Brothers Grimsby – ar fi accelerat decizia actriței de a face publică separarea.

Foto: Profimedia, Instagram