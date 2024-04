Divorț-șoc în showbiz! Sacha Baron Cohen și Isla Fisher și-au spus ADIO după 14 ani de căsnicie

Divorț neașteptat în showbizul internațional! Comediantul englez Sacha Baron Cohen și actrița Isla Fisher au decis să o ia pe drumuri diferite, după mai bine de 20 de ani de relație. Cei doi au împreună două fete, Olive (16 ani) și Elula (13 ani) și un băiat, Montgomery, în vârstă de 8 ani.

Sacha Baron Cohen, în vârstă de 52 de ani, și Isla Fisher, în vârstă de 48 de ani, au anunțat că divorțează după aproape 14 ani de căsnicie și 23 de ani de relație. Cei doi s-au cunoscut în anul 2001, la o petrecere din Sydney, Australia. La acea vreme, nu erau cunoscuți publicului. Ulterior, comediantul a câștigat notorietate în urma rolului din Borat, iar fosta lui parteneră de viață s-a făcut remarcată odată cu lansarea producției Wedding Crashers, în anul 2005.

Sacha Baron Cohen și Isla Fisher s-au văzut pentru prima dată în 2001 și s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt. Abia 9 ani mai târziu, în data de 15 martie 2010, cei doi și-au unit destinele. Povestea lor de dragoste a fost completată și de cei trei copii, două fete și un băiat.

În fața publicului, vedetele de la Hollywood se afișau mereu împreună în diferite ipostaze și păreau extrem de fericiți. Totuși, căsnicia nu a mai funcționat. Zilele trecute, foștii parteneri au anunțat că divorțează după mai bine de 20 de ani de relație.

Chiar dacă anunțul despre divorț a fost făcut abia zilele trecute, cei doi actori au mărturisit că separarea a avut loc în 2023. Totuși, Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au decis să nu ofere detalii despre acest subiect pentru a avea intimitate în procesul de despărțire. De asemenea, vedetele de la Hollywood au precizat că își vor crește în continuare copiii împreună.

„În 2023, am depus împreună o cerere pentru a pune capăt căsniciei noastre. Am acordat întotdeauna prioritate vieții noastre private și am lucrat în liniște la această schimbare. Împărtășim pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer faptul că respectați dorința familiei noastre de intimitate.”, au mai spus Sacha Baron Cohen și Isla Fisher.