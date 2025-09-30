Divorț răsunător la Hollywood! Și-au spus adio după 19 ani de căsnicie

Încă un divorț răsunător la Hollywood! Un cuplu celebru, care părea de neclintit, a decis să pună capăt mariajului după 19 ani împreună. Chiar dacă păreau uniți și s-au afișat de nenumărate ori pe covorul roșu, cei doi au recunoscut oficial că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Potrivit presei internaționale, despărțirea s-a produs în vară, însă abia acum a fost confirmată.

Este vorba despre actrița Nicole Kidman, câștigătoare a premiului Oscar, și Keith Urban, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică country, recompensat cu patru premii Grammy. După aproape două decenii de mariaj, cei doi au anunțat că drumurile lor se despart.

Nicole Kidman și Keith Urban au divorțat

Nicole Kidman (58 de ani) și Keith Urban (57 de ani) au format unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri de la Hollywood. Potrivit TMZ, cei doi locuiesc separat din luna iunie, deși actrița ar fi încercat să își salveze căsnicia.

Mariajul celor doi a început în anul 2006, iar de-a lungul anilor au fost prezenți împreună atât pe scenele muzicale, cât și la premierele cinematografice. Nicole Kidman era adesea în public, aplaudându-și soțul, în timp ce Keith Urban o susținea la premierele filmelor și evenimentelor de televiziune.

Cuplul are două fiice adolescente, Sunday și Faith, în timp ce Nicole Kidman mai are doi copii adoptați – Isabella și Connor – din mariajul anterior cu Tom Cruise.

Ultima dată când cei doi au fost văzuți împreună a fost în iunie, la Cupa Mondială a Cluburilor FIFA din Nashville, Tennessee. Atunci, actrița a publicat pe rețelele sociale o imagine cu soțul ei, însoțită de mesajul emoționant: „La mulți ani, iubitule”.

Cum a început povestea lor de dragoste

Nicole Kidman și Keith Urban s-au întâlnit pentru prima oară în anul 2005, la gala G’Day USA din Los Angeles. Deși între ei a existat o atracție imediată, actrița a mărturisit ulterior că lucrurile nu au fost atât de simple la început.

„Eram îndrăgostită de el, dar el nu era interesat de mine. E adevărat! Nu m-a sunat timp de patru luni”, povestea Nicole Kidman, în cadrul unui interviu.

Pentru moment, nici Nicole Kidman și nici Keith Urban nu au vorbit public despre motivele exacte ale separării, preferând discreția pentru a-și proteja familia.

