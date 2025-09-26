Acasă » Exclusiv » Afacerea cu care câștigătoarea „Power Couple” vrea să dea lovitura, după divorț! “N-am rămas cu nicio traumă. Viața își continuă cursul!”

De: Andreea Archip 26/09/2025 | 14:14
Deși s-au întors acasă cu trofeul Power Couple, primul sezon, Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au despărțit după 10 ani de relație, dintre care 5 cu acte. Decizia luată nu i-a dat viața peste cap, ba dimpotrivă. Creatoarea de conținut a adoptat un nou look cu ajutorul extensiilor și se pregătește pentru lansarea unei afaceri alături de o bună prietenă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Daiana Anghel ne-a oferit detalii despre noul proiect și a admis faptul că se mai vede căsătorită.

Daiana Anghel a fost prezentă la inaugurarea noului salon al lui Adrian Perjovschi. Fosta câștigătoarea Power Couple – primul sezon – are o viață dinamică, fiind prinsă între filmări și proiecte, dar și o afacere pe care o va lansa în curând.

Daiana Anghel: “Vom deschide o Academie de Beauty”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, care a fost cea mai excentrică schimbare de look, pe care ai îndrăznit să o faci?

Daiana Anghel: Acum foarte mulți ani și tot cu Adi Perjovschi, pentru că el mi-a făcut toate nebuniile pe care eu le visam. M-a tuns foarte scurt. Pe o parte eram tunsă scurt, pe o parte un semi bob. Inițial a zis: Nu, ești nebună, eu nu te tund!“ După un sfert de oră m-a tuns și cred că aia a fost freza mea cea mai excentrică, dar vorbim de 2007.

CANCAN.RO: A venit toamna și îmi spuneai de un proiect important pentru tine. Despre ce e vorba?

Daiana Anghel: Nu pot încă să dau foarte multe detalii, pentru că încă mai avem de așteptat niște autorizații, de pus niște lucruri la punct. Dar nu se întâmplă acum în toamnă cum speram, pentru că unele lucruri nu depind de noi. Probabil cel mai târziu în ianuarie vom deschide eu împreună cu doamna Diana Baicu o Academie de Beauty cu cursuri acreditate, cu module atât pentru profesioniștii care deja sunt în exercițiul muncii în zona de beauty și cosmetică, dar și module pentru pasionatele de skincare care vor să învețe pentru ele mai multe lucruri despre îngrijirea tenului.

Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Daiana Anghel, despre noul proiect alături de Diana Baicu

Voi avea și eu un modul. Modulele vor fi foarte interesante. Abia aștept să putem să dezvăluim totul despre programa Academiei și despre profesori, pentru că și acolo o să fie niște lucruri foarte interesante care cel puțin până acum în România nu s-au făcut.

Daiana Anghel: “Nu mă identific neapărat cu sintagma de femeie divorțată

CANCAN.RO: Cum a venit ideea și de cât timp coaceți” proiectul?

Daiana Anghel: De doi ani îl “coacem”. Ideea a venit dintr-o nevoie pe care eu am identificat-o în zona asta. Nu că nu ar exista cursuri, nu că nu ar exista și acum modalități de acreditare, însă ce mi-aș dori eu să fie și cum aș vedea eu o astfel de Academie, momentan nu este și nici nu a fost până acum.

CANCAN.RO: Pe plan personal cum ești?  Te simți așa vulnerabilă ca femeie divorțată?

Daiana Anghel: Mă simt la fel ca și până acum. Nu mă identific neapărat cu sintagma de femeie divorțată. Sunt tot eu Daiana Anghel, la fel cum am fost și până acum. Nu pot să spun că viața mea s-a schimbat foarte mult pentru că eu am avut tot timpul o viață dinamică. Nu știu, mă simt tot eu.

Daiana Anghel: “Mă văd căsătorită. N-am rămas cu nicio traumă”

CANCAN.RO: A apărut acel el în viața ta?

Daiana Anghel: Nu vorbesc despre viața mea personală la acest mod. Când va fi cazul, oricum n-am să fac din asta un anunț public, pentru că nu mi se pare un subiect de făcut anunț public. Dar viața își continuă cursul, merge mai departe și lucrurile necesită timp.

CANCAN.RO: La momentul potrivit când va fi, te mai vezi căsătorită?

Daiana Anghel: Da, mă văd căsătorită. N-am rămas cu nicio traumă. (n.r râde)

NU RATA: Geanta la control! Obiectele de care nu se desparte Daiana Anghel: “Le car, îmi asum, pentru că vreau să am la mine tot ce am nevoie”

CITEȘTE ȘI: Decizia luată de Daiana Anghel după anunțul divorțului de Sorin Gonțea: ”Plec din țară”

