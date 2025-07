Geanta la control! Obiectele de care nu se desparte Daiana Anghel: “Le car, îmi asum, pentru că vreau să am la mine tot ce am nevoie”

Daiana Anghel este unul dintre cei mai cunoscuți inflenceri de skincare și, prin urmare, în geanta ei există…de toate. Acesta este și motivul pentru care foarte rar o vom vedea pe câștigătoarea primului sezon Power Couple cu un exemplar minuscul pe umăr sau în mână. Fosta prezentatoare TV a făcut, pentru CANCAN.RO, inventarul obiectelor care nu îi lipsesc niciodată din geantă. Recunoaște că nu e deloc ușoară, dar, măcar nu e prinsă niciodată pe picior greșit în cazul în care apare o situație neprevăzută.

Și-a descoperit pasiunea pentru beauty încă din copilărie, când a observat o carte cu sfaturi prețioase despre îngrijire, iar ulterior s-a documentat temeinic despre un domeniu care o atrăgea din ce în ce mai mult. Astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de skincare din online. Nu se rezumă doar la sfaturi și rutine pentru comunitatea ei, ci face consultanță pentru diverși retaileri din zona de beauty, ocupându-se de marketing, branding, personal branding și are ocazia să testeze în premieră ultimele inovații în materie de frumusețe. În aceste condiții, este lesne de înțeles grija pe care o are atât în ceea ce privește aspectul fizic, cât și lucrurile de care nu se desparte niciodată, chiar dacă merge la o ședință sau la un eveniment monden.

Daiana Anghel: “Doamne ferește, o grămadă de lucruri am în geantă! Dar tot timpul nu pot fără ele!”

CANCAN.RO: Din geantă ce obiecte nu-ți lipsesc? Observ că n-ai o geantă mică.

Daiana Anghel: Nu pot să am o geantă mică niciodată, n-am cum. Am pudră, am glosuri, am contur de buze, am mist de față. Pudra e cu SPF. Ce mai am? Mini parfumel, creion de pete, creion de pielițe pentru unghii. În rest, ce are toată lumea: portofel, chei și așa mai departe. Evident pansamente, leucoplast, cotonete, bețișoare din alea… foarte multe lucruri. Am inclusiv lumină puternică, cine știe unde mi se pare mie că ar ieși o poză senzațională și poate n-am lumină bună.

Doamne ferește, o grămadă de lucruri am în geantă! Dar tot timpul nu pot fără ele! De fapt, de câte ori am plecat cu mai puține chestii, am avut nevoie de fix ce n-am avut în geantă în momentul acela.

Daiana Anghel: “Le car, îmi asum, pentru că vreau să am la mine tot ce am nevoie”

CANCAN.RO: Nu e grea geanta?

Daiana Anghel: Ba da, e grea, dar acum, știi cum e? Asta este! Nu poți și cu geantă ușoară și cu toate lucrurile astea în ea. Nu-i nici o problemă. Le car, îmi asum, pentru că vreau să am la mine tot ce am nevoie.

CANCAN.RO: Să înțeleg că în mașină ai și variante de rezervă în ceea ce privește hainele, încălțămintea?

Daiana Anghel: Nu, uite, haine și încălțăminte de rezervă nu am în mașină. Sunt oameni care pot să-ți spună mâncarea preferată, filmul preferat, haina preferată, eu nu. Și nu aș putea să identific în garderoba mea un outfit sau o pereche de încălțăminte pe care să o consider de avut în mașină, pentru că orice ar fi, pun mâna, nu. Contează atât de multe aspecte când decid să mă îmbrac cumva: unde mă duc, cum mă simt. Foarte, foarte multe chestii, ce mai fac în ziua respectivă înainte sau imediat după.

Și atunci nu prea pot să am din astea de schimb în mașină. Ce țin în mașină? Țin șervețele din astea de curățat, dezinfectante, șervețele uscate, șervețele demachiante pentru vreo pată, vreo corecție sau ceva, SPF stick pentru că mă dau pe mâini. La volan tot timpul mă dau cu SPF pe mâini. Deci cumva tot din zona asta.

Daiana Anghel: “A fost o perioadă care a fost foarte frumoasă, dar nu, nu mă mai văd acolo”

CANCAN.RO: Se întrevede vreun proiect TV la orizont? Te mai tentează?

Daiana Anghel: Nu și nici nu o să am timp pentru asta. Revin la ce se întâmplă în toamnă, o să vedeți de ce. Nu, nu mă mai văd acolo. A fost o perioadă care a fost foarte frumoasă, dar nu, nu mă mai văd. Că apar așa, din când în când, la emisiuni sau că este o emisiune la care merg periodic să discut tot pe partea asta de beauty, despre diverse subiecte, așa da, dar proiect efectiv nu.

