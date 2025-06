Daiana Anghel a dat LOVITURA după divorţul de Sorin Gonțea: “Nici nu îndrăzneam să mă gândesc că se va transforma în realitate”

Daiana Anghel a luat pe toată lumea prin surprindere luna trecută, când a anunțat că ea și Sorin Gonțea au decis să meargă pe drumuri separate. După 10 ani de conviețuire, câștigătorii primului sezon “Power Couple” au parafat despărțirea. Viața Daianei Anghel continuă în același ritm ca și înainte: proiecte, muncă, dar și vacanțe. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit despre cum își organizează viața după divorț. Momentan, vacanțele sunt alături de prietene.

La început de vară, Daiana Anghel a simțit nevoia unei schimbări de look, pe care a afișat-o, zilele trecute, la un eveniment monden.

Daiana Anghel: “Cred că sunt vreo 3 ani de când am fost doar șaten așa și n-am mai făcut nicio schimbare”

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să faci o schimbare de look?

Daiana Anghel: Venirea verii m-a determinat, pentru că, în general, vara simt nevoia puțin să luminez cumva fața și când zic asta nu mă refer doar la skincare. Mă refer inclusiv pe partea de hairstyle. Și sincer, cred că sunt vreo 3 ani de când am fost doar șaten așa, tot părul și n-am mai făcut nicio schimbare, ceea ce e foarte mult pentru mine. Eu, de obicei, ceva schimb la păr cam o dată pe an. Și să stau 3 ani cu aceeași culoare, inclusiv eu sunt surprinsă de mine. Și atunci era cumva de așteptat că acum, la început de vară, ceva o să-i fac. Și am preferat să fac aceste șuvițe iluminatoare pe contur.

Daiana Anghel: “Vacanțele le fac din aproape în aproape”

CANCAN.RO: Ce planuri de vacanță ți-ai făcut, având în vedere că în viața ta a fost o schimbare despre care ai făcut un anunț pe instagram. Acum practic trebuie să îți reorganizezi cumva viața.

Daiana Anghel: Nu neapărat.

CANCAN.RO: Nu mai faci planuri în doi.

Daiana Anghel: Da, dar le fac în unul și e la fel. Adică, vacanțele sunt tot vacanțe. Am să plec cu câteva din prietenele mele la Londra. Mă întorc, plec la Iași cu treabă, mă întorc și plec după aceea din nou în Sudul Franței cu o altă prietenă, o săptămână. Toate astea se întâmplă până la jumătatea lui iunie și după aceea nu mai am planuri. O să mai am plecări, dar nu-mi fac pe termen lung niciodată planuri. Nu-mi fac, cumva e riscant în ideea în care nu știu ce se întâmplă. Îmi apare un proiect, îmi apare o plecare, apare treabă, apare ceva și uită-mă pe mine peste trei luni cu nu știu ce plecare blocată. Și atunci niciodată nu-mi fac așa în avans, decât dacă sunt plecări, nu știu, uite cum sunt plecările de la târguri și știu că plec în Coreea în septembrie, de exemplu, sigur că mă organizez din timp pentru că acolo nu încape în discuție să nu știu dacă plec sau nu plec. Dar în rest, vacanțele le fac cam din aproape în aproape.

Daiana Anghel: “Chiar dacă e obositor cu drumurile, mă încarc acolo și mă simt foarte bine

CANCAN.RO: În ultima perioadă petreci mai mult timp în București, te gândești să te relochezi din București sau rămâi tot cu reședința de bază la Brașov?

Daiana Anghel: Anul ăsta așa s-a nimerit să am mai multă treabă în București, o să vedeți în toamnă de ce și abia aștept, pentru că este ceva uriaș. Dar cam patru zile pe săptămână nu mai mult stau în București și în rest tot la Brașov. Acum știi cum e, nu zici niciodată, niciodată, pentru că nu știi ce se întâmplă, dar, sincer, pot să-ți spun că nu mi-ar mai plăcea să stau tot timpul în București. Adică așa, chiar dacă e obositor cu drumurile, mă încarc acolo și mă simt foarte bine și mă întorc cu alta energie la București să fac treabă.

CANCAN.RO: Ce-ar mai fi pe lista de dorințe de bifat, și profesional, și personal?

Daiana Anghel: Deocamdată doar ce urmează să se întâmple în toamnă. Și nu pot să zic…

CANCAN.RO: Ești superstițioasă sau e vorba de un contract?

Daiana Anghel: Nu, sunt superstițioasă, să nu vorbesc despre lucruri până nu se întâmplă. Dar e ceva foarte mare și cumva acum toată energia mea este canalizată acolo, pentru că e ceva ce-mi doresc de foarte mult timp și, în sfârșit, se concretizează. Și, sincer, era un vis atât de mare încât cumva nici nu îndrăzneam să mă gândesc că se va și transforma în realitate. Acum o să se întâmple și sunt acolo all in.

Daiana Anghel: “Lucrurile se întâmplă când trebuie să se întâmple, așa cum trebuie să se întâmple”

CANCAN.RO: Și pe plan personal?

Daiana Anghel: Cred că e dubios să-ți faci planuri pe plan personal. Eu nu mi-am făcut niciodată planuri. Lucrurile se întâmplă când trebuie să se întâmple, așa cum trebuie să se întâmple.

CANCAN.RO: Presupun că după ce ai făcut acel anunț pe Instagram legat de divorț, ai fost și asaltată de tot felul de mesaje de la admiratori.

Daiana Anghel: Nu am fost asaltată de mesaje. Ce am scris a fost foarte clar și lumea a înțeles că este un subiect în care nu e loc de întrebări și de discuții pentru că ne privește doar pe noi. Și atunci chiar am apreciat faptul că lumea a ținut cont de rugămintea mea și nu s-a băgat.

