De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 10:58
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Tragedie în Mexic!/foto: captură video

Un grav accident feroviar a avut loc recent în sudul Mexicului, provocând pierderi semnificative de vieți omenești și numeroși răniți. Trenul, aflat pe ruta interoceanică inaugurată în 2023, a deraiat în apropierea orașului Nizanda, în statul Oaxaca, fiind implicate în incident aproximativ 250 de persoane. Conform datelor oficiale, 13 persoane și-au pierdut viața, în timp ce aproape o sută au fost rănite, dintre care 36 au necesitat intervenții medicale imediat după accident. Restul pasagerilor au fost evaluați și au fost declarați în afara oricărui pericol.

Operațiunile de salvare au mobilizat sute de militari, sprijiniți de douăzeci de vehicule, care au intervenit pentru a extrage victimele și a acorda îngrijiri de urgență. Autoritățile mexicane au demarat o anchetă complexă pentru a determina cauzele deraierii trenului și circumstanțele exacte ale incidentului.

Tragedie în Mexic!

Trenul interoceanic face parte din Coridorul Interoceanic, un proiect strategic inițiat pentru modernizarea și revitalizarea infrastructurii de transport de pe Istmul Tehuantepec. Această rută feroviară leagă portul Salina Cruz, de pe coasta Pacificului, de Coatzacoalcos, situat pe coasta Golfului Mexic, oferind o alternativă comercială importantă la Canalul Panama. Inaugurarea serviciului feroviar a avut loc în 2023, sub conducerea fostului președinte, ca parte a unui plan de dezvoltare economică regională și de stimulare a comerțului.

Proiectul Coridorului Interoceanic urmărește să transforme zona într-un hub logistic și industrial, prin extinderea rețelelor de transport feroviar și maritim, modernizarea porturilor și construirea de infrastructură industrială adiacentă. Ideea centrală este de a facilita transportul rapid al mărfurilor între coastele Pacific și Golful Mexic, sprijinind dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în sudul Mexicului. Trenul interoceanic, destinat atât transportului de marfă, cât și celui de pasageri, a fost considerat o componentă esențială a acestei strategii.

Accidentele feroviare sunt rare în această regiune, dar impactul lor poate fi extrem de sever, având în vedere numărul mare de pasageri transportați și viteza trenurilor moderne. În urma deraierii, traficul feroviar din zonă a fost suspendat temporar, iar autoritățile au instituit controale suplimentare pe secțiunile de cale ferată considerate vulnerabile.

