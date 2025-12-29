Acasă » Știri » Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete

De: Andreea Stăncescu 29/12/2025 | 11:07
Șoferul, la un pas de o tragedie / Sursa foto: Facebook - Info Trafic Romania
Un incident rutier spectaculos a fost surprins de camera de bord a unui autoturism în Pasajul Unirii din București, imaginile devenind rapid virale. În înregistrare se vede cum o mașină lovește cu putere peretele tunelului și ajunge la un pas de a se răsturna. Potrivit primelor informații, totul s-a petrecut după ce șoferul a încercat să schimbe banda de circulație fără să se asigure corespunzător.

Secvențele video arată cum autoturismul intră cu viteză pe prima bandă, moment în care conducătorul auto pierde controlul volanului. Impactul cu peretele pasajului este extrem de violent, iar mașina se ridică periculos, existând riscul iminent de răsturnare. Din fericire, vehiculul a revenit pe cele patru roți, evitându-se un accident și mai grav.

În ciuda forței impactului, bărbatul aflat la volan a scăpat fără răni. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă a atras atenția asupra pericolelor generate de manevrele riscante în trafic, mai ales în zonele aglomerate și cu vizibilitate redusă, precum pasajele.

Sursa foto: Facebook – Info Trafic Romania

După apariția imaginilor în mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au criticat felul în care a depășit șoferul, fiind la un pas de o tragedie. Alți conducători auto au atras atenția asupra necesității respectării regulilor de circulație și a prudenței sporite în astfel de zone, unde o fracțiune de secundă poate face o diferență uriașă între viață și moarte.

 

