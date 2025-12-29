Acasă » Știri » S-a elucidat misterul morții bărbatului de 51 de ani din complexul de agrement din Botoșani. Care este cauza decesului

De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 11:37
Deces misterios în Botoșani  FOTO: Arhivă Cancan.ro

O tragedie a lovit un complex de agrement aflat la periferia municipiului Botoșani, unde un bărbat în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața în mod neașteptat, în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Evenimentul a avut loc într-o zonă destinată personalului tehnic al complexului, iar circumstanțele indică faptul că decesul s-a produs înainte ca orice intervenție să mai poată fi eficientă.

Potrivit informațiilor obținute de la fața locului, trupul neînsuflețit al victimei a fost descoperit de angajații complexului într-o cameră tehnică, unde funcționa o centrală termică. Din păcate, echipele de intervenție ajunse rapid la locul incidentului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața bărbatului. În aceeași încăpere se afla și un câine, care a fost scos imediat în aer liber pentru a fi protejat de inhalarea gazului toxic.

Primele evaluări indică faptul că sursa intoxicării ar putea fi sistemul de încălzire. Monoxidul de carbon, un gaz incolor și insipid, este extrem de periculos și poate provoca decesul rapid atunci când este inhalat în concentrații suficiente. Acesta se formează, în mod obișnuit, în urma arderii incomplete a combustibililor în centralele termice, sobe sau alte echipamente de încălzire.

Complexul de agrement, situat la marginea orașului, este frecventat atât de turiști, cât și de persoane care caută recreere în aer liber. Totuși, camera tehnică unde a avut loc incidentul este destinată exclusiv întreținerii și funcționării instalațiilor, fiind restricționată accesului public.

Câinele prezent în cameră a fost ferit de efectele toxice datorită intervenției rapide a angajaților, ceea ce evidențiază importanța acțiunii imediate în astfel de situații. Animalele de companie pot fi la fel de vulnerabile la inhalarea monoxidului de carbon, iar supraviețuirea lor depinde adesea de viteza cu care oamenii reacționează.

