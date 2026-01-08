Acasă » Știri » Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio. Cum a comis-o Nicoleta Mirea la Pro TV

Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio. Cum a comis-o Nicoleta Mirea la Pro TV

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 11:00
Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio. Cum a comis-o Nicoleta Mirea la Pro TV
Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio/foto: social media

Noul sezon al emisiunii „Desafio: Aventura”, difuzată de PRO TV, a debutat cu o situație tensionată care a schimbat complet dinamica competiției încă din primele zile. Deși publicul se aștepta la eliminări spectaculoase după probe solicitante și dueluri decisive, prima plecare a avut loc mult mai devreme decât anticipau atât telespectatorii, cât și concurenții. Nicoleta Mirea, cunoscută în mediul online drept Nicoleta LifeFit și supranumită „Celine Dion de România”, a părăsit competiția într-un mod care a ridicat numeroase semne de întrebare.

La peste 50 de ani, fosta atletă și actual antrenor de fitness și consultant în nutriție părea una dintre cele mai motivate prezențe din show. Experiența sa sportivă și discursul axat pe disciplină, echilibru și forță mentală au creat impresia că poate deveni un pilon de bază în echipa Norocoșilor. Totuși, lucrurile au luat o turnură neașteptată imediat după startul competiției.

Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio

Problemele au apărut încă din primele ore petrecute în Thailanda. Diferențele de mentalitate și, mai ales, de vârstă au generat tensiuni evidente între Nicoleta și o parte dintre colegii săi. Atitudinea sa fermă, combinată cu dorința de a impune reguli și ritmuri de lucru, nu a fost bine primită de toți membrii echipei. Discuțiile contradictorii s-au intensificat, iar atmosfera din grup s-a deteriorat rapid.

Înainte de prima probă oficială, Nicoleta Mirea a fost implicată în mai multe conflicte verbale, în special legate de capacitatea fizică a concurenților mai tineri și de modul în care aceștia tratează competiția. Aceste episoade au contribuit decisiv la izolarea sa în cadrul echipei Norocoșilor.

Dincolo de efortul fizic, producătorii au observat că Nicoleta își pierduse complet sprijinul echipei. În contextul tensiunilor deja existente, acest eșec a fost picătura care a umplut paharul. La scurt timp după probă, membrii echipei au fost puși în situația de a vota un concurent pentru duelul de eliminare. Decizia a fost una unanimă.

CITEŞTE ŞI: Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”

Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Știri
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Știri
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
Digi24
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
go4it.ro
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă ...
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este ...
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei ...
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vezi toate știrile
×