Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio. Cum a comis-o Nicoleta Mirea la Pro TV

Noul sezon al emisiunii „Desafio: Aventura”, difuzată de PRO TV, a debutat cu o situație tensionată care a schimbat complet dinamica competiției încă din primele zile. Deși publicul se aștepta la eliminări spectaculoase după probe solicitante și dueluri decisive, prima plecare a avut loc mult mai devreme decât anticipau atât telespectatorii, cât și concurenții. Nicoleta Mirea, cunoscută în mediul online drept Nicoleta LifeFit și supranumită „Celine Dion de România”, a părăsit competiția într-un mod care a ridicat numeroase semne de întrebare.

La peste 50 de ani, fosta atletă și actual antrenor de fitness și consultant în nutriție părea una dintre cele mai motivate prezențe din show. Experiența sa sportivă și discursul axat pe disciplină, echilibru și forță mentală au creat impresia că poate deveni un pilon de bază în echipa Norocoșilor. Totuși, lucrurile au luat o turnură neașteptată imediat după startul competiției.

Motivul real pentru care Celine Dion de România a fost dată afară de la Desafio

Problemele au apărut încă din primele ore petrecute în Thailanda. Diferențele de mentalitate și, mai ales, de vârstă au generat tensiuni evidente între Nicoleta și o parte dintre colegii săi. Atitudinea sa fermă, combinată cu dorința de a impune reguli și ritmuri de lucru, nu a fost bine primită de toți membrii echipei. Discuțiile contradictorii s-au intensificat, iar atmosfera din grup s-a deteriorat rapid.

Înainte de prima probă oficială, Nicoleta Mirea a fost implicată în mai multe conflicte verbale, în special legate de capacitatea fizică a concurenților mai tineri și de modul în care aceștia tratează competiția. Aceste episoade au contribuit decisiv la izolarea sa în cadrul echipei Norocoșilor.

Dincolo de efortul fizic, producătorii au observat că Nicoleta își pierduse complet sprijinul echipei. În contextul tensiunilor deja existente, acest eșec a fost picătura care a umplut paharul. La scurt timp după probă, membrii echipei au fost puși în situația de a vota un concurent pentru duelul de eliminare. Decizia a fost una unanimă.

CITEŞTE ŞI: Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”

Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”