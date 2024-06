Legătura dintre Maria Dragomiroiu, Nicu Ceaușescu și părinții acestuia: “Primii bani de acolo i-am luat!”

Maria Dragomiroiu, a fost invitata specială din cadrul podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene. Marea doamnă a muzicii românești și-a deschis sufletul în fața celor care o îndrăgesc și a făcut mărturisiri neștiute din viața ei profesională. Solista de muzică populară a luat parte la multe evenimente private și spectacole, de-a lungul timpului, iar unele dintre ele au fost pentru familia Ceaușescu. Maria Dragomiroiu a povestit câți bani a primit pentru a-i cânta în privat familiei Ceaușescu, dar și ce dorință specială a avut fiul cel mic al fostului dictator.

Maria Dragomiroiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este considerată una dintre mai de succes și longevive artiste din România, iar de-a lungul carierei sale înfloritoare a avut ocazia de a cânta unora dintre cele mai importante personalități, printre care și Nicolae și Elena Ceaușescu. Doamna muzicii populare românești și-a amintit în cadrul podcastului Altceva- cu Adrian Artene cum a ajuns să-i cânte familiei prezidențiale comuniste, dar și ce sumă a primit în urma reprezentației sale.

Maria Dragomiroiu, lucruri nespuse despre familia Ceaușescu! Cum a încălcat Nicu regulile de față cu tatăl său

„Eu am avut și această șansă să-i cânt președintelui țării, Nicolae Ceaușescu și la ziua lui, la ziua soției. Eu îi cântam lui Nicu Ceaușescu aproape în fiecare seară, alături de marea interpretă de muzică lăutărească originală, Romica Puceanu.

Cântam pe Calea Victoriei la Salonul spaniol. Acolo venea Nicu în fiecare seară aproape, venea să-i cânte regina ( n.r. Romica Puceanu). El mi-a pus numele: aia mică. Când se făcea la Ministerul Culturii lista cu soliștii care să vină să cânte, voiau să vină și aia mică" , a povestit artista în cadrul podcastului.

Maria Dragomiroiu și-a amintit că fiului fostului președinte, Nicu Ceaușescu, nu-i plăcea deloc cenzura. Astfel, ori de câte ori, ajungea pe Calea Victoriei unde celebra interpretă cânta, avea o dorință specială. Nicu Ceaușescu nu voia ca artista să cenzureze melodiile.

„A fost un om extraordinar Nicu Ceaușescu, un om care a ajutat extrem de multă lume. Cântam acolo și la televiziune când mergeam ni se spunea să cânt cu niște cuvinte anume, acolo nu. Nicu Ceaușescu nu voia așa. Îmi spunea: . Se știa că la televiziune trebuia să cânți altceva. Dar acolo când cântai trebuia să cânți autentic, așa cum era cântecul” , mai spune ea în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Cum era, de fapt, Elena Ceaușescu: „Era un om care nu comunica! Stătea și doar…”

În ceea ce o privește pe Elena Ceaușescu, Maria Dragomiroiu spune că nu era deloc un om deschis sau comunicativ. Tot Nicu era cel care încerca să o anime pe mama lui și să o facă să se simtă bine. „Nu vorbea. Elena Ceaușescu era un om care nu comunica, stătea și doar se uita. Lui Nicu îi plăcea un cântec din repertoriul meu și când a fost ziua dânsei, mi-a spus: „Maria, să-i cânți mamei cântecul acela” Era vorba despre „Puiule, măi, pui de om”. Nu era trecut cântecul pe listă și acolo nu trebuia să te abați de la ce era scris pe listă. Mi-a zis să fac ce-mi spune el că e mama lui” , a mai dezvăluit artista.

Confesiunile interpretei nu s-au oprit aici. Tot în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene, Maria Dragomiroiu a dezvăluit și ce sumă frumușică a primit după reprezentația în fața familiei Ceaușescu, dar și ce a făcut cu banii.

„Primii bani de acolo i-am luat. 325-330 de lei. Cu banii aceia m-am dus și am cumpărat fustă pentru mama mea și săndăluțe, iar tatălui sandale, sau nu mai știu. Ca să înțeleagă toată lumea cât însemna 330 de lei. Salariul lunar era cam de 1200. Eu am primit 330 pentru ce am cântat în seara respectivă la ziua lui Nicolae Ceaușescu.

M-am dus acasă la părinții mei cu trenul până la Ionești, apoi pe jos 6 kilometri noaptea. Ajungeam acasă doar pentru bucuria din sufletul meu când vedeam strălucirea din ochii lor când văd că le-am făcut și eu un dar” , a mai spus Maria Dragomiroiu.

