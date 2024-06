Maria Dragomiroiu nu a refuzat nicio cântare. Dezvăluiri în podcastul Altceva cu Adrian Artene: ”Am lăsat din bani la oamenii săraci”

Maria Dragomiroiu a oferit un interviu emoționant în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, unde a vorbit pe larg despre cariera ei și dragostea pentru muzică. Marea doamnă a muzicii românești și-a deschis sufletul în fața celor care o îndrăgesc și a făcut mărturisiri neștiute din viața ei profesională. Solista de muzică populară a luat parte la multe evenimente private și spectacole, de-a lungul timpului, și niciodată nu a refuzat să cânte atunci când i s-a cerut.

Maria Dragomiroiu a făcut dezvăluiri emoționante în cel mai nou episod din podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, unde și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit pe șleau despre prima ei dragoste: muzica! Interpreta de muzică populară a avut și are în continuare numeroase evenimente private, dar și spectacole unde merge să-i încânte și să le cânte celor care o îndrăgesc.

De-a lungul timpului a făcut numeroase sacrificii pentru a ajunge la petrecerile unde era chemată să urce pe scenă. N-a refuzat pe nimeni, fie că a fost sau nu plătită.

CITEȘTE ȘI: MARIA DRAGOMIROIU A SCĂPAT CA PRIN MINUNE DE UN ACCIDENT FATAL. A SALVAT-O MAMA DECEDATĂ: “AM SIMȚIT-O LÂNGĂ MINE!”

Ba chiar la multe evenimente, solista a mers și a cântat fără bani. Deși susține că nu este un artist scump, mereu a lăsat din preț, mai ales atunci când a văzut că este vorba de familii nu prea înstărite, dar care o iubeau pe ea și muzica ei.

„Nu (n.r nu am refuzat să cânt nicăieri). Întotdeauna am găsit o portiță, am fost și pe degeaba. Mai cânți și așa. Toți cântăm…avem și noi în familie, avem și prieteni, nu contează. Tot timpul am ajuns, dacă omul ăla și-a dorit. Am ajuns să fac de așa natură încât să mă duc. Au fost momente când am găsit oameni mai săraci și am lăsat din bani.

Nu banul este valoarea omului. Ai nevoie de el să trăiești omenește, dar să nu te domine. Am avut lucruri de astea, întotdeauna am găsit o soluție ca să pot să cânt și la cei cu bani și la cel sărac. M-am simțit cel mai bine când am cântat la țară, deși praful se ridica până sus și toată lumea juca acolo în bătătură.

Acum nu mai merg la țară, că sunt solicitată în alte părți. Dar la țară se păstrează încă lucrurile alea, cu dusul la apă, cu bănuțul, cu împodobitul bradului, cu ginerele…foarte frumoase! Sper să nu se piardă aceste tradiții niciodată. Eu am găsit o cale, nu sunt în artist scump, mie mi-a plăcut să cânt. Cu bani, fără bani, eu să mă duc să-mi bucur sufletul în fața lumii. Asta a fost cel mai important”, a dezvăluit Maria Dragomiroiu, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.