Dorință emoționantă a Izabelei, în ziua de Paște. Oana Roman a rămas mască

Paștele este una dintre sărbătorile speciale la români. Anul acesta, Oana Roman a petrecut Învierea alături de cea mai iubită persoană, fiica ei. Cu ocazia acestei sărbători, Isabela a avut o dorință specială, mărturiile sale fiind de-a dreptul emoționante.

Cu doar câteva zile înainte de Paște, Oana Roman a avut parte de un moment emoționant din partea fiicei sale, după ce Isabela i-a mărturisit dorința emoționantă pe care o are cu ocazia sărbătorilor Pascale.

Isabela, urare emoționantă pentru Oana Roman

De când a devenit mamă, Oana Roman trăiește sentimente pe care nu credea că le va experimenta vreodată. Este cât se poate de mândră de fiica ei, încât fericirea pe care o simte acum nu se poate compara cu nimic. La rândul ei, Isabela are grijă să îi ofere tot timpul mamei sale motive de fericire și bucurie interioară. În cadrul unui interviu, Isabela a fost întrebată ce își dorește să facă de Paște, ocazie prin care a reușit să își emoționeze mama până la lacrimi.

”Cel mai bine ar fi să fac Paștele cu familia și să fim cu toții la masă”, a spus Isabela. ”Familia suntem noi două. Am și o altă formă de familie exstinsă”, a completat Oana Roman, pentru wowbiz.ro.

Înainte de Paște, Oana Romana a ajuns la spital. Din cauza unor probleme de sănătate la stomac, creatoarea de conținut nu a mai putut amâna momentul și a decis să ceară ajutorul medicilor.

”Am plecat la spital. Mă duc la spital pentru că de câteva zile nu mă simt bine. Am dus evenimentul și aniversarea mea cu o stare care nu era tocmai bună. Nu am arătat asta pentru că trebuia să le duc pe toate până la capăt, dar mă duc să îmi fac un consult gastro, pentru că am niște dureri care nu știu de la ce sunt și nu trec deloc.

În momentul în care mănânc ceva, am dureri și trebuie să merg să văd ce se întâmplă. Am dres-o eu cu pastile zilele astea, dar trebuie să îmi fac o ecografie abdominală, un consult probabil”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

După ce a efectuat mai multe analize medicale, Oana Roman a revenit pe social media și le-a transmis fanilor că situația este sub control, iar investigațiile nu au arătat că ar fi vorba despre o problemă gravă de sănătate.

„Totul bine. Am făcut investigații imagistice, ecografii și analize de sânge, totul în timp record având aici și UPU. Pare că totul e ok și nu e nimic acut”, a dezvăluit Oana Roman.

