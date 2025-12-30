Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă

Un utilizator OLX vinde două telefoane Nokia 6680 de colecție, despre care spune că arată și funcționează fără reproșuri. Cât a ajuns să coste acest model acum, la finalul anului 2025? A fost primul telefon Nokia dotat cu o cameră frontală.

Colecționarii, dar și cei care privesc cu nostalgie la vremurile de la începutul anilor 2000, dar și pentru cei care au vreun gând să renunțe la dispozitivele inteligente, telefonul Nokia 6680 a revenit în atenția publicului. Perfect funcțional, acest model de telefon se vinde pe platformele de vânzare – cumpărare cu sume relativ decente.

Cât a ajuns să coste un telefon Nokia 6680

De-a lungul timpului, Nokia a lansat pe piață o serie de telefoane emblematice, care au devenit extrem de populare. Printre ele se numără și modelul Nokia 6680, lansat în anul 2005. A fost primul dispozitiv Nokia dotat cu o cameră frontală, fiind comercializat special pentru apeluri video. A fost, de asemenea, primul dispozitiv Nokia cu bliț pentru cameră și dotat cu un dispozitiv 3G de ultimă generație.

Dispozitivul are Bluetooth, o cameră foto cu focalizare fixă de 1,3 megapixeli, cameră video frontală (0,3 megapixeli) pentru apeluri video, suport pentru carduri de memorie Dual Voltage Reduced Size, cu schimbare rapidă, redare audio stereo și un ecran cu control automat al luminozității în funcție de mediul înconjurător.

La fix 20 de ani de la lansarea lui, conform anunțului de pe platforma OLX, prețul unui Nokia 6680 este de 200 de lei. Telefonul arată și funcționează foarte bine și nu este blocat pe nicio rețea de telefonie.

„Nokia 6680, ca nou, baterie nouă, telefoanele arată și funcționează foarte bine, liber de orice rețea, livrez și în alte localități cu verificare, preț fix, preț pentru o bucată.”, se arată în descrierea utilizatorului OLX.

