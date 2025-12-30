Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență

Un aliment pe care mulți români îl evită, brânza bogată în grăsimi, se dovedește a fi plin de beneficii pentru sănătatea creierului și ar putea juca un rol în prevenirea demenței. Un studiu observațional de amploare realizat în Suedia pe parcursul a aproximativ 25 de ani a analizat legătura dintre consumul de brânzeturi și riscul de apariție a bolii, oferind rezultate surprinzătoare.

Studiul a început cu o analiză detaliată a obiceiurilor alimentare ale participanților, colectând informații prin chestionare detaliate și interviuri despre frecvența și cantitatea produselor lactate consumate zilnic. Cercetătorii au urmărit, de asemenea, factori suplimentari care ar putea influența sănătatea creierului, cum ar fi vârsta, sexul, nivelul de educație, stilul de viață și istoricul medical. Această etapă inițială a fost esențială pentru a construi o bază solidă de date care să permită o analiză riguroasă pe termen lung a relației dintre consumul de brânzeturi și riscul de demență.

Cât de sănătoasă este brânza

Cercetarea a inclus peste 27.600 de participanți, iar oamenii de știință au evaluat cum cantitatea de brânză consumată influențează riscul de demență. Rezultatele au arătat că persoanele care consumau zilnic cel puțin 50 de grame de brânzeturi cu un conținut de grăsime de peste 20% prezentau un risc mai redus de demență din orice cauză comparativ cu cei care mâncau mai puțin de 15 grame pe zi.

Consumul de peste 20 de grame pe zi de smântână bogată în grăsimi, cu peste 30% grăsime, a fost asociat cu o scădere cu 16% a riscului de demență. În schimb, produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi, precum brânza, smântâna, laptele obișnuit sau laptele fermentat, nu au prezentat nicio asociere semnificativă.

Printre brânzeturile cu un conținut ridicat de grăsimi se numără brie, gouda, cheddar, parmezan sau mozzarella, utile de reținut dacă vreți să includeți aceste alimente în dieta voastră.

