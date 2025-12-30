Acasă » Știri » Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență

Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 15:03
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Ce aliment să consumi pentru a-ți menține creierul sănătos

Un aliment pe care mulți români îl evită, brânza bogată în grăsimi, se dovedește a fi plin de beneficii pentru sănătatea creierului și ar putea juca un rol în prevenirea demenței. Un studiu observațional de amploare realizat în Suedia pe parcursul a aproximativ 25 de ani a analizat legătura dintre consumul de brânzeturi și riscul de apariție a bolii, oferind rezultate surprinzătoare.

Studiul a început cu o analiză detaliată a obiceiurilor alimentare ale participanților, colectând informații prin chestionare detaliate și interviuri despre frecvența și cantitatea produselor lactate consumate zilnic. Cercetătorii au urmărit, de asemenea, factori suplimentari care ar putea influența sănătatea creierului, cum ar fi vârsta, sexul, nivelul de educație, stilul de viață și istoricul medical. Această etapă inițială a fost esențială pentru a construi o bază solidă de date care să permită o analiză riguroasă pe termen lung a relației dintre consumul de brânzeturi și riscul de demență.

Consumul de brânză are numeroase beneficii

Cât de sănătoasă este brânza

Cercetarea a inclus peste 27.600 de participanți, iar oamenii de știință au evaluat cum cantitatea de brânză consumată influențează riscul de demență. Rezultatele au arătat că persoanele care consumau zilnic cel puțin 50 de grame de brânzeturi cu un conținut de grăsime de peste 20% prezentau un risc mai redus de demență din orice cauză comparativ cu cei care mâncau mai puțin de 15 grame pe zi.

Consumul de peste 20 de grame pe zi de smântână bogată în grăsimi, cu peste 30% grăsime, a fost asociat cu o scădere cu 16% a riscului de demență. În schimb, produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi, precum brânza, smântâna, laptele obișnuit sau laptele fermentat, nu au prezentat nicio asociere semnificativă.

Printre brânzeturile cu un conținut ridicat de grăsimi se numără brie, gouda, cheddar, parmezan sau mozzarella, utile de reținut dacă vreți să includeți aceste alimente în dieta voastră.

CITEȘTE ȘI: Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei

Usturoiul, mai mult decât un condiment! De ce „are peste 25 de efecte benefice”, potrivit Dr. Stroescu

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Știri
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte…
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Știri
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar ...
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream ...
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream și mă consumam”
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Vezi toate știrile
×