Maria Dragomiroiu a scăpat ca prin minune de un accident fatal. A salvat-o mama decedată: “Am simțit-o lângă mine!”

Maria Dragomiroiu decide, în cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, să-și deschidă sufletul și să-și mărturisească o parte dintre greutățile pe care viața a ales să i le așeze în cale. Îndrăgita artistă și-a amintit de copilăria plină de griji, dar și despre imensa ei salvare: muzica.

Interpreta de muzică populară cu cel mai frumos păr nu s-a ferit să-și lase lacrimile să curgă pe parcursul celor 90 de minute de discuție cu jurnalistul Adrian Artene. Punctul culminant a fost chiar relatarea în cadrul căreia și-a făcut apariția mama Mariei Dragomiroiu, ca prin minune. Părintele decedat a salvat-o pe solistă de la moarte. Iată cum!

Maria Dragomiroiu, salvată de mama decedată din ghearele unui accident fatal: “Am simțit-o lângă mine!”

Adrian Artene: Ați calculat vreodată, prin țară, în cei 45 de ani de carieră, cam câte sute de mii de kilometri ați străbătut?

Maria Dragomiroiu: Doamne, dar câți am străbătut singură. Cred că am făcut un milion cu mașina, eu la volan. De câte ori n-am adormit la volan, de câte ori nu mi-am dat palme, simțeam că adorm într-o fracțiune de secundă și visam. Îmi aduc aminte iar de mama. Odată veneam singură de la o nuntă, nu știu pe unde eram. Eram pe București-Pitești, pe la 4 dimineața, așa s-a nimerit, să fiu singură. Am ațipit, de oboseală, și am și visat în secunda aia, dar am simțit-o pe mama lângă mine. Am tresărit și zic «dar mama a murit». Și când am deschis ochii, în fața mea era un bom. Deci nu m-a salvat mama mea?! M-a salvat mama mea. Nu este doar ce se vede. Toată lumea spune «distracție plăcută», nu este așa!

