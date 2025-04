Legătura inedită dintre George Simion și fiul său. Ce nu poate face Radu ori de câte ori tatăl lui e agitat | ALTCEVA cu Adrian Artene

Liderul partidului AUR, George Simion, cunoscut pentru discursurile sale aprinse din spațiul politic, a oferit recent publicului o perspectivă mai puțin cunoscută asupra vieții sale personale. Invitat împreună cu soția sa, Ilinca, în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Simion a lăsat deoparte retorica politică pentru a vorbi despre latura sa familială și despre experiența de tată.

Prezența în studio a celor doi a dezvăluit o fațetă complet diferită a liderului politic, mult mai apropiată de firescul cotidian al unei familii tinere. Departe de imaginea unui politician înverșunat, George Simion a fost descris ca un tată dedicat, implicat activ în creșterea fiului său, Radu.

Viața de familie a cunoscut o nouă dinamică odată cu nașterea lui Radu, copilul cuplului, care pare să aibă o conexiune emoțională profundă cu tatăl său. Deși George Simion este adesea plecat prin țară, în campanii sau activități de partid, soția sa a mărturisit că prezența sau absența lui are un impact direct asupra stării de bine a copilului. Chiar și în cele mai aglomerate perioade politice, liderul AUR a găsit modalități de a fi aproape de familie, iar timpul petrecut cu fiul său în primul an de viață a fost o prioritate pentru el.

Una dintre cele mai interesante observații a fost legată de comportamentul micuțului Radu, care pare extrem de atașat de figura tatălui său. Potrivit Ilincăi, chiar și în momentele când George Simion este doar o prezență pe ecranul televizorului, reacția copilului este imediată – semn că vocea și imaginea tatălui reprezintă un reper emoțional important pentru el.

Adrian Artene: Cum să ne-l închipuim pe George Simion în rolul de tată? Eu mărturisesc, îmi fac aici un autodenunț, de multe ori, eu fiind tată de fete, de multe ori umblu cu pampoane și plăcerea celei mici e de a mă farda. Nu-mi place deloc, dar de dragul ei accept și lucrul ăsta. Să ni-l închipuim pe George Simeon cu un tanc sau cu o mașinuță întins pe covor… cumva jucându-se cu Radu?

Ilinca: Da, sigur că da. Eu nu mi l-am închipuit pe George în postura de tată, însă în imaginea mea cumva mi-l creionam atunci când eram însărcinată. Și am așteptat atât de mult momentul să-l văd, să mai crească Radu, să poată să înceapă să meargă, să văd cum se comportă lucrurile și cum sunt ei ca simbioză, pentru că de câte ori George era plecat și nu era acasă și era agitat,

Radu nu-mi dormea. O dată, de două ori, de trei ori, dar începuse să devină, adică să-l întreb. Ce faci? Ești bine? Dormi? Ești agitat? Că Radu nu-mi doarme. Și… George, cum nu mi l-am imaginat eu în postura de tată?

George Simion: Eu sunt bucuros de faptul că am apucat să stau cu Radu în primului an de viață. Asta era o… frică. Că n-o să apuc, că o să fie campaniile astea, că nu o să reușesc. Și în momentul în care vrei să faci ceva, poți face. Și simt așa o tihnă că am fost acolo lângă tine.

Ilinca:Da, e fericire maximă când vine George acasă. Și în primul rând, Radu nu spune mama. A spus o singură dată și de atunci a mai zis doar tata. Tata, tata, da zi mami și mama.

Tata!

Adrian Artene: Îl liniștește imaginea tatălui de la televizor, atunci când îl vede la televizor?

Ilinca: Da, de când eram mic, cred că două luni, dar deam să mă uit la emisiunile la care era George, bineînțeles că trebuia să urmăresc. Nu trebuia neapărat, dar îmi plăcea să urmăresc. Și cum îi auzea vocea, imediat întorcea capul să se uite. O dată, de două ori, de trei ori, toată lumea îmi spunea nu e bine să se uite la televizor, nu face bine, nu… Păi ce să-i fac măcar când îi taică sus, urmărească să învețe și el.