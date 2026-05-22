Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?”

BANC | „Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?”

De: David Ioan 22/05/2026 | 07:07
BANC | Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?
BANC | "Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?"
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excepţional, care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?
– Ștrulă, păi ce, tu dacă stai în Otopeni, știi să zbori?

Alte bancuri amuzante

– De luni plec în concediu, îl anunță șeful pe Bulă. Tu o să-mi ții locul. Nu-i nevoie să-ți spun ce ai de făcut…
– Nu, domn’ șef. Ar fi totuși o problemă
– Care?
– Nu cred că o să pot bea atâtea cafele!

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.
Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!

Afară e vară și e caniculă:
– Alo, centrala termică?
– Da!
– Aici Bulă de la blocul 111, mi-ați dat drumul la căldură iar afară sunt 43C.
– Plătește datoria la întreținere și oprim căldura!

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:
– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.
– Cum îl cheamă?
– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.
– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

CITEŞTE ŞI: BANC | Doctorul îl întreabă pe pacient: „Cum ați reușit?”

BANCUL ZILEI | „Mamă, care este cel mai bun soț?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Mamă, care este cel mai bun soț?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Mamă, care este cel mai bun soț?”
BANC | Bulă și vacanța în Hawaii
Bancuri
BANC | Bulă și vacanța în Hawaii
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui ...
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față ...
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față de București
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența ...
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru ...
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru și are job nou
Vezi toate știrile