BANC | „Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?”

Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?
– Bulă, cum este posibil să stai în Constanța și să nu știi să înoți?
– Ștrulă, păi ce, tu dacă stai în Otopeni, știi să zbori?
– De luni plec în concediu, îl anunță șeful pe Bulă. Tu o să-mi ții locul. Nu-i nevoie să-ți spun ce ai de făcut…
– Nu, domn’ șef. Ar fi totuși o problemă
– Care?
– Nu cred că o să pot bea atâtea cafele!
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.
Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
Afară e vară și e caniculă:
– Alo, centrala termică?
– Da!
– Aici Bulă de la blocul 111, mi-ați dat drumul la căldură iar afară sunt 43C.
– Plătește datoria la întreținere și oprim căldura!
Bulă se întâlneste cu un cunoscut:
– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.
– Cum îl cheamă?
– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.
– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!
