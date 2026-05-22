Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România

Meteorologii avertizează tot mai des că planeta se apropie de un posibil nou prag critic al încălzirii globale, iar discuțiile despre un potențial Super El-Nino ridică nivelul de îngrijorare în rândul specialiștilor.

În adâncurile Pacificului se conturează un proces lent, dar puternic, care ar putea influența clima la nivel mondial începând chiar din acest an. Organizația Mondială a Meteorologiei atrage atenția că există șanse ridicate ca fenomenul El Niño să se reactiveze în a doua parte a lui 2026, ceea ce ar putea declanșa o serie de schimbări climatice majore.

Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii?

Climatologii vorbesc deja despre posibilitatea ca următorii ani să aducă temperaturi fără precedent, valuri de căldură sufocante și episoade extreme de precipitații.

„Cred că vom trăi evenimente meteorologice pe care nu le-am mai văzut în istoria modernă”, avertizează experții, sugerând că 2026 ar putea depăși recordurile actuale, iar 2027 să devină cel mai fierbinte an măsurat vreodată.

Fenomenul El-Nino reprezintă o încălzire anormală a apelor din Pacificul central și estic, care perturbă circulația atmosferică globală. Această modificare aparent locală are efecte în lanț: secete severe în unele regiuni, ploi torențiale în altele, ierni neobișnuit de blânde și veri marcate de episoade extreme de caniculă.

De regulă, El-Nino apare la intervale de trei până la opt ani și poate dura de la câteva luni la peste un an. Versiunea amplificată, numită Super El-Nino, presupune temperaturi oceanice și mai ridicate și efecte climatice mult mai agresive. Ultimul episod, cel din 2023–2024, a contribuit decisiv la faptul că 2024 a devenit cel mai cald an înregistrat, iar climatologul Carlo Buontempo susține că 2026 ar putea depăși acest prag.

Tido Semmler, specialist în cadrul Serviciului Meteorologic Irlandez, explică faptul că atmosfera reacționează cu întârziere la declanșarea fenomenului. Dacă El-Nino se instalează în a doua jumătate a lui 2026, impactul maxim se va resimți abia în 2027.

„Există un risc crescut ca 2027 să devină un an cu temperaturi record”, afirmă Semmler.

Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România

La rândul său, Daniel Swain de la California Institute for Water Resources consideră că intervalul 2026–2027 va fi marcat de depășirea recordurilor globale de temperatură, iar efectele se vor vedea chiar și în faza de formare a fenomenului, inclusiv prin valuri de căldură mai intense în Europa.

Specialiștii avertizează și asupra riscului crescut de incendii de vegetație. Theodore Keeping, expert în domeniu la Imperial College din Londra, susține că un El-Nino puternic poate amplifica probabilitatea de secetă și temperaturi extreme în Australia, Canada, Statele Unite și în pădurea amazoniană.

Dacă fenomenul atinge intensitate ridicată, „pericolul de incendii extreme ar putea atinge cel mai înalt nivel din istoria recentă”, avertizează acesta. Nici Europa nu este ferită: în Germania, solurile sunt deja uscate, iar sezonul incendiilor a început neobișnuit de devreme în 2026, ceea ce arată cât de vulnerabil este continentul în fața unui nou episod climatic sever.

În ceea ce privește România, efectele unui posibil Super El-Nino pot fi resimțite printr-o serie de tendințe îngrijorătoare. Valurile de căldură ar putea deveni mai frecvente și mai intense, cu veri marcate de perioade lungi de caniculă și temperaturi care pot depăși recordurile istorice.

Seceta pedologică riscă să se accentueze, afectând agricultura și rezervele de apă, în timp ce episoadele de instabilitate atmosferică pot genera ploi torențiale concentrate în intervale scurte, crescând riscul de inundații rapide. Iernile ar putea deveni mai blânde sau atipice, cu alternanțe bruște între perioade calde și episoade scurte de frig intens, pe fondul perturbării curentului-jet.

