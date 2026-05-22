Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă

Mulți oameni poartă aceeași pijama mai multe nopți la rând fără să se gândească prea mult la acest obicei. Dar cât de des ar trebui, de fapt, spălată pijamaua?

Specialiștii spun că răspunsul depinde de mai mulți factori, de la cât de mult transpiri în timpul nopții până la materialul din care este făcută ținuta de dormit.

Potrivit experților citați de Real Simple, în cazul unei persoane cu piele normală, pijamalele pot fi purtate aproximativ trei nopți înainte de a fi spălate. În unele situații, ele pot fi folosite chiar și o săptămână, dacă sunt aerisite în timpul zilei și purtate doar după duș.

Dermatologul Carl Thornfeldt recomandă schimbarea pijamalelor la fiecare trei zile, în timp ce reprezentanții Asthma and Allergy Foundation of America spun că hainele de noapte ar trebui spălate săptămânal în apă fierbinte și detergent.

„În mod ideal, ar trebui să schimbi pijamalele cu unele curate la fiecare trei zile, în cazul unei pieli normale”, spune Carl Thornfeldt, dermatolog și fondator al brandului Epionce.

Când trebuie spălate mai des

Experții avertizează că există situații în care pijamalele trebuie schimbate mai frecvent. De exemplu, persoanele care transpiră mult în timpul somnului, au pielea sensibilă sau suferă de afecțiuni precum eczema ori acneea corporală ar trebui să le spele chiar zilnic.

Materialul contează și el foarte mult. Pijamalele din bumbac sau mătase permit pielii să respire mai bine și pot fi purtate mai mult timp între spălări, în timp ce materialele sintetice, precum poliesterul, rețin mai ușor transpirația și mirosurile.

Specialiștii mai spun că purtarea pijamalelor prin casă pe timpul zilei poate duce la acumularea de alergeni, praf și bacterii, ceea ce înseamnă că acestea trebuie spălate mai des.

Experții spun că persoanele care transpiră mult în timpul nopții sau folosesc produse de îngrijire precum creme și loțiuni ar trebui să spele pijamalele mai des.

În schimb, cei care fac duș înainte de culcare și poartă pijamalele doar pe timpul nopții le pot folosi câteva zile fără probleme majore.

Specialiștii recomandă și aerisirea pijamalelor după fiecare utilizare, în locul lăsării lor mototolite pe pat sau într-un coș de rufe.

Semne că pijamalele trebuie spălate imediat

Experții spun că există câteva semne clare care arată că hainele de dormit trebuie puse la spălat: apariția mirosurilor neplăcute, petele vizibile sau senzația că materialul nu mai este proaspăt.

Totodată, persoanele cu piele sensibilă, alergii sau afecțiuni dermatologice ar trebui să acorde o atenție mai mare igienei textilelor care intră în contact direct cu pielea.

