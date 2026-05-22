Acasă » Știri » Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă

Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă

De: Daniel Matei 22/05/2026 | 07:50
Câte nopți poți purta aceeași pijama fără să o speli. Ce spun dermatologii și experții în igienă
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mulți oameni poartă aceeași pijama mai multe nopți la rând fără să se gândească prea mult la acest obicei. Dar cât de des ar trebui, de fapt, spălată pijamaua?

Specialiștii spun că răspunsul depinde de mai mulți factori, de la cât de mult transpiri în timpul nopții până la materialul din care este făcută ținuta de dormit.

Potrivit experților citați de Real Simple, în cazul unei persoane cu piele normală, pijamalele pot fi purtate aproximativ trei nopți înainte de a fi spălate. În unele situații, ele pot fi folosite chiar și o săptămână, dacă sunt aerisite în timpul zilei și purtate doar după duș.

Dermatologul Carl Thornfeldt recomandă schimbarea pijamalelor la fiecare trei zile, în timp ce reprezentanții Asthma and Allergy Foundation of America spun că hainele de noapte ar trebui spălate săptămânal în apă fierbinte și detergent.

„În mod ideal, ar trebui să schimbi pijamalele cu unele curate la fiecare trei zile, în cazul unei pieli normale”, spune Carl Thornfeldt, dermatolog și fondator al brandului Epionce.

Când trebuie spălate mai des

Experții avertizează că există situații în care pijamalele trebuie schimbate mai frecvent. De exemplu, persoanele care transpiră mult în timpul somnului, au pielea sensibilă sau suferă de afecțiuni precum eczema ori acneea corporală ar trebui să le spele chiar zilnic.

Materialul contează și el foarte mult. Pijamalele din bumbac sau mătase permit pielii să respire mai bine și pot fi purtate mai mult timp între spălări, în timp ce materialele sintetice, precum poliesterul, rețin mai ușor transpirația și mirosurile.

Specialiștii mai spun că purtarea pijamalelor prin casă pe timpul zilei poate duce la acumularea de alergeni, praf și bacterii, ceea ce înseamnă că acestea trebuie spălate mai des.

Experții spun că persoanele care transpiră mult în timpul nopții sau folosesc produse de îngrijire precum creme și loțiuni ar trebui să spele pijamalele mai des.

În schimb, cei care fac duș înainte de culcare și poartă pijamalele doar pe timpul nopții le pot folosi câteva zile fără probleme majore.

Materialul este, de asemenea, important. Pijamalele din bumbac și alte fibre naturale permit pielii să respire mai bine, în timp ce materialele sintetice pot reține mai ușor transpirația și mirosurile.

Specialiștii recomandă și aerisirea pijamalelor după fiecare utilizare, în locul lăsării lor mototolite pe pat sau într-un coș de rufe.

Semne că pijamalele trebuie spălate imediat

Experții spun că există câteva semne clare care arată că hainele de dormit trebuie puse la spălat: apariția mirosurilor neplăcute, petele vizibile sau senzația că materialul nu mai este proaspăt.

Totodată, persoanele cu piele sensibilă, alergii sau afecțiuni dermatologice ar trebui să acorde o atenție mai mare igienei textilelor care intră în contact direct cu pielea.

CITEȘTE ȘI:

Cum să cureți corect cuptorul cu microunde. Metoda simplă care elimină murdăria și mirosurile în câteva minute

Trucul simplu care îți menține dușul curat mai mult timp. Metodele recomandate de experți pentru o baie fără depuneri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Știri
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris…
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Știri
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima…
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
Gandul.ro
Un radio britanic a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a urmat
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui ...
Momentul în care Dani Oțil a fost atât de emoționat încât n-a mai putut vorbi. Ce i-a scris lui Denise Rifai pe o coală A4
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Finaliștii de la Insula Iubirii s-au despărțit după 5 luni de relație. Care este motivul rupturii?
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față ...
Cât am plătit pentru un meniu cu chifteluțe la Ikea în Stockholm? Cât de diferit e prețul față de București
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența ...
Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru ...
Diandra de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Și-a schimbat look-ul după idila cu Andrei Rotaru și are job nou
Ce s-a întâmplat la priveghiul femeii din Sibiu care și-a ucis mama? Amiana, abandonată de apropiați
Ce s-a întâmplat la priveghiul femeii din Sibiu care și-a ucis mama? Amiana, abandonată de apropiați
Vezi toate știrile