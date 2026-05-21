Trucul simplu care îți menține dușul curat mai mult timp. Metodele recomandate de experți pentru o baie fără depuneri

Menținerea dușului curat este una dintre cele mai dificile sarcini din gospodărie, mai ales din cauza depunerilor de calcar, a petelor de săpun și a umezelii constante care favorizează apariția mucegaiului.

Experții în curățenie citați de Real Simple spun însă că nu este nevoie de soluții complicate sau produse agresive, ci de o rutină simplă și constantă care previne acumularea murdăriei.

Curățarea regulată este cheia

Specialiștii subliniază că cel mai important pas nu este curățarea intensă ocazională, ci întreținerea frecventă a cabinei de duș. O simplă ștergere rapidă după utilizare poate reduce semnificativ depunerile de apă și săpun, prevenind formarea petelor dure de calcar.

Experții recomandă folosirea unei raclete pentru a îndepărta apa de pe pereții din sticlă după fiecare duș, un obicei care poate face o diferență majoră pe termen lung.

Soluții simple pentru curățarea zilnică

Pentru întreținerea zilnică, o soluție ușoară de apă cu oțet poate ajuta la prevenirea depunerilor. Aceasta se pulverizează pe suprafețele din duș și se șterge rapid cu o lavetă moale, reducând acumularea de reziduuri de săpun.

În cazul cabinei de duș din sticlă, experții recomandă evitarea produselor abrazive, care pot zgâria suprafața și pot face sticla mai predispusă la pete în timp.

Chiar dacă întreținerea zilnică este esențială, o curățare mai profundă este necesară săptămânal. Aceasta include curățarea pereților, a robinetelor, a capului de duș și a colțurilor unde se pot acumula bacterii și mucegai. Pentru depunerile persistente de calcar, experții recomandă folosirea unei soluții pe bază de oțet sau a unui detergent special pentru baie, lăsat să acționeze câteva minute înainte de clătire.

Zonele mai puțin vizibile, cum ar fi garniturile de silicon sau colțurile cabinei, sunt cele mai expuse la apariția mucegaiului. Acestea trebuie verificate regulat și curățate cu atenție, pentru a preveni extinderea problemelor. În cazul în care mucegaiul este deja format, experții recomandă intervenția rapidă, înainte ca acesta să se răspândească.

Un obicei simplu care face diferența

Unul dintre cele mai eficiente trucuri, potrivit specialiștilor, este aerisirea băii după fiecare duș.

Reducerea umidității ajută la prevenirea formării mucegaiului și menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. De asemenea, lăsarea ușii sau a geamului deschis după utilizare contribuie la uscarea rapidă a spațiului.

Menținerea dușului curat nu depinde de eforturi mari, ci de obiceiuri mici, repetate constant. O combinație între ștergerea zilnică, curățarea săptămânală și aerisirea corectă poate transforma complet nivelul de igienă din baie.

