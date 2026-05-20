Greșeala care îți poate distruge hainele definitiv. Aproape toată lumea o face după spălare

De: Daniel Matei 20/05/2026 | 07:50
Sursa foto: Shutterstock
O pată de vin, sos de paste sau cafea pare o problemă banală care dispare după un ciclu de spălare. Totuși, specialiștii spun că există o greșeală extrem de comună care poate transforma o pată obișnuită într-una aproape imposibil de eliminat. Iar cei mai mulți oameni o fac fără să-și dea seama.

Potrivit experților citați de Real Simple, cea mai mare greșeală este introducerea hainelor în uscător înainte ca pata să fi dispărut complet. Căldura ridicată fixează practic murdăria în fibrele textile și face îndepărtarea ei mult mai dificilă.

Frej Lewenhaupt, specialist în îngrijirea hainelor și cofondator al companiei Steamery, explică faptul că temperaturile ridicate modifică structura fibrelor și determină uleiurile sau proteinele din pată să se lipească permanent de material. Din acest motiv, chiar dacă urma pare aproape invizibilă după spălare, uscătorul poate transforma problema într-una definitivă.

„Dacă pata nu a dispărut complet, este mai bine să lași haina să se usuce natural și să o verifici din nou”, spune el.

Dacă pata încă este vizibilă, materialul trebuie tratat din nou. Procesul de tratare și spălare poate fi repetat de mai multe ori înainte ca haina să poată fi pusă în uscător.

Ce recomandă experții

Experții recomandă ca hainele pătate să fie lăsate la uscat natural după spălare, până când verifici atent dacă pata a dispărut complet. Dacă încă se observă, articolul vestimentar trebuie tratat din nou și spălat încă o dată înainte de a ajunge în uscător.

Un alt detaliu important ține de temperatura apei. Mulți oameni cred că apa fierbinte curăță mai bine orice tip de pată, însă acest lucru nu este mereu adevărat. Pentru pete precum sângele, sosul de roșii sau produsele lactate, apa caldă poate agrava situația și poate fixa urmele în țesătură. Specialiștii recomandă, în majoritatea cazurilor, folosirea apei reci și tratarea delicată a materialului.

De asemenea, frecarea agresivă a țesăturii este o altă greșeală frecventă. În loc să curețe mai bine, aceasta poate împinge pata mai adânc în fibre și poate deteriora materialul. Metoda corectă este tamponarea ușoară cu o lavetă sau aplicarea unui produs special pentru pete înainte de spălare.

Poți, totuși, salva hainele, în această situație?

Dacă pata a trecut deja prin uscător, situația nu este complet pierdută. Experții recomandă reumezirea țesăturii și folosirea unui detergent enzimatic sau a unei soluții pe bază de oxigen activ. Uneori, hainele trebuie lăsate la înmuiat peste noapte și spălate de mai multe ori până când pata începe să dispară.

Specialiștii mai spun că multe probleme apar și din cauza excesului de detergent sau a supraîncărcării mașinii de spălat, obiceiuri care reduc eficiența curățării.

Concluzia experților este simplă: dacă ai o haină pătată, răbdarea contează mai mult decât graba. Verificarea atentă înainte de uscare poate face diferența dintre o pată care dispare complet și o haină compromisă definitiv.

