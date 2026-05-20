Corina Chiriac, apariție emoționantă online. Pe cine a omagiat artista și cui i-a dedicat celebra melodie „Serenada”

De: Paul Hangerli 20/05/2026 | 07:30
Corina Chiriac a emoționat mii de admiratori după ce a ales să își omagieze tatăl, pe regretatul compozitor Mircea Chiriac, chiar în ziua în care acesta ar fi trebuit să își sărbătorească aniversarea. Artista a publicat pe pagina sa de socializare celebra piesă „Serenada”, una dintre cele mai iubite creații semnate de tatăl său, însoțită de un mesaj profund și plin de dor.

La 76 de ani, Corina Chiriac continuă să fie una dintre cele mai elegante și apreciate prezențe ale scenei românești. Deși s-a retras din televiziune în urmă cu câțiva ani, artista rămâne extrem de activă în viața culturală și păstrează permanent legătura cu publicul său prin proiecte artistice, apariții culturale și mesaje emoționante dedicate familiei și muzicii românești.

Mesajul emoționant dedicat tatălui său

Artista a publicat pe rețelele sociale melodia „Serenada”, compusă de tatăl său, marele compozitor Mircea Chiriac, și a vorbit cu emoție despre legătura specială pe care continuă să o simtă cu acesta:

„Una dintre cele mai romantice, mai sensibile şi tandre compoziții ale tatei, Mircea Chiriac, Artistul, Omul și Dragul de el, azi de ziua lui, care va fi mereu lângă mine!”

Vedeta a ținut să mulțumească și postului Radio Muzical pentru că l-a amintit pe tatăl său într-o emisiune difuzată în dimineața zilei de 19 mai.

Totodată, artista a povestit și istoria specială a piesei „Serenada”:

„Această Serenadă a fost prima oară cântată de marele nostru violonist, maestrul Ion Voicu, pe un Stradivarius, iar azi face parte din repertoriul maestrului Alexandru Tomescu, care o interpretează minunat pe același Stradivarius”

Corina Chiriac a dezvăluit că propria versiune vocală a melodiei a fost înregistrată în anul 1978 la Electrecord, pe versurile poetului Aurel Storin.

Un alt mesaj plin de dor pentru părinții săi

Cu doar câteva ore înainte, artista publicase un alt mesaj emoționant în memoria tatălui său. Corina Chiriac a transmis admiratorilor:

„Îmi face mare plăcere să-l pomenesc pe tata, pe care l-am fi sărbătorit azi 19 mai, cu tort, şampanie şi voie bună…să mai fi fost cu toții pe-aici!”

Vedeta și-a invitat fanii să îi descopere povestea familiei pe site-ul său oficial, unde sunt publicate imagini și informații despre părinții săi, Mircea și Elisabeta Chiriac. Artista a mai adăugat:

„Bunul Dumnezeu să-i odihnească pe toți ai noștri în această binecuvântată săptămână specială”

Corina Chiriac rămâne activă și la 76 de ani

Chiar dacă s-a retras din televiziune în 2020, Corina Chiriac continuă să participe la evenimente culturale și să fie prezentă în viața artistică românească.

Recent, artista a asistat la spectacolul „Tache, Ianke și Cadâr”, montat în regia lui Horațiu Mălăele, și s-a bucurat să se revadă cu foști colegi din lumea teatrului:

„Deşi eu am migrat înapoi în muzică după absolvirea Facultății de Teatru, îmi place să mă consider colegă de scenă cu oameni dăruiți publicului”

Premiată recent la Gala Femeilor de Succes

În urmă cu doar câteva săptămâni, Corina Chiriac a fost premiată în cadrul celei de-a 21-a ediții a „Galei Femeilor de Succes”, organizată la Ministerul Culturii din București.

Premiul i-a fost înmânat chiar de ministrul Culturii, Demeter András István.

„Pentru mine a fost o surpriză premiul primit chiar din partea Domnului Ministru al Culturii”, a spus artista, care a mulțumit organizatorilor și colegilor de breaslă.

O viață dedicată muzicii și culturii românești

Născută într-o familie de muzicieni, Corina Chiriac a moștenit pasiunea pentru artă de la părinții săi. Tatăl ei, Mircea Chiriac, a fost profesor de armonie și contrapunct la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, iar mama sa, Elisabeta Chiriac, profesoară de pian.

Cu o carieră de peste cinci decenii, Corina Chiriac rămâne una dintre cele mai iubite artiste din România. În ultimii ani, aceasta a impresionat și prin gesturile sale culturale, după ce a donat sute de obiecte personale și de familie către muzee din România, contribuind la păstrarea patrimoniului artistic și muzical românesc.

