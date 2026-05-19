Momente emoționante la concertul lui Cătălin Crișan. Cel mai bun prieten al artistului nu a mai avut răbdare să stea în culise

După luni dificile în care fanii s-au arătat îngrijorați de starea sa fizică și de problemele din viața personală, Cătălin Crișan pare că și-a găsit din nou echilibrul. Artistul trăiește acum una dintre cele mai liniștite perioade din ultimii ani, împărțindu-și timpul între concerte, iubita alături de care s-a împăcat, prietenii vechi și proiectele artistice pe care vrea să le readucă în fața publicului.

Viața lui Cătălin Crișan a trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Problemele de sănătate, recuperarea după operație și tensiunile din viața sentimentală au făcut ca artistul să traverseze o perioadă complicată.

Artistul pare că și-a recăpătat liniștea

La începutul anului 2026, imaginile cu Cătălin Crișan au stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Vizibil slăbit și schimbat după operația de dublă hernie de disc suferită în 2024, artistul a fost cu greu recunoscut de mulți dintre admiratori.

Comentariile apărute pe TikTok au fost dure, iar unii internauți spuneau că artistul „arată de 80 de ani”.

Cu toate acestea, Cătălin Crișan a ales să răspundă elegant criticilor și să transmită un mesaj emoționant fanilor săi. Artistul transmitea atunci:

„Mulțumesc tuturor pentru laude și critici. Vă rog doar să nu uitați. Vă cânt de 39 de ani, v-ați dat numele copiilor, unii dintre dumneavoastră după numele meu și al copiilor mei și vă mulțumesc că ați făcut-o. Contează cum arăt? Contează că vă transmit și pentru că o fac din suflet, pentru voi, românii mei (…)”

Relația cu iubita lui părea complet distrusă

Înainte de împăcare, nimeni nu mai credea că relația dintre artist și Camelia poate fi salvată. În urmă cu mai multe luni, în spațiul public au apărut acuzații grave, după ce apropiați ai femeii au susținut că între cei doi ar fi existat episoade tensionate și conflicte serioase.

La acel moment, despărțirea părea definitivă, mai ales după apariția informațiilor potrivit cărora partenera artistului ar fi depus o plângere penală după un scandal izbucnit între ei.

Potrivit unor declarații apărute atunci în presă, conflictul ar fi pornit pe fondul consumului de alcool și al unor tensiuni legate de bani. O apropiată a Cameliei declara atunci:

„Cătălin Crișan și-a agresat partenera, a amenințat-o, a jignit-o, a șantajat-o. Totul s-a întâmplat în urmă cu o lună și jumătate. Alcoolul l-a determinat să ajungă la acest gest, să devină violent. Ea a chemat poliția. Apoi s-a făcut și o plângere penală la Parchet”

Vestea i-a șocat pe mulți dintre admiratorii artistului, mai ales că cei doi păreau foarte apropiați, iar Camelia îi fusese alături inclusiv în perioada complicată în care artistul trecea prin recuperarea după operație.

Împăcarea care a surprins pe toată lumea

În ciuda scandalului și a zvonurilor privind o ruptură definitivă, cei doi au decis să își mai acorde o șansă după cum scria și CANCAN.RO.

Astăzi, Cătălin Crișan și logodnica sa sunt din nou împreună, iar apropiații spun că relația lor este mai bună ca niciodată. Partenera artistului îl însoțește la concerte și îl susține permanent. Aceasta declara într-o emisiune TV:

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios”

Cei doi sunt împreună de trei ani și sunt deja logodiți, după ce artistul i-a oferit inelul de logodnă. Cătălin Crișan declara atunci:

„E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt fericit”

Momentul care a emoționat publicul

La ultimul său concert, artistul a avut parte de un moment special și neașteptat. Border Collie-ul său, care îl așteaptă de obicei în culise, nu a mai avut răbdare să stea departe de stăpân și a intrat direct pe scenă după el.

Momentul i-a surprins pe spectatori, însă reacția publicului a fost una extrem de caldă. Patrupedul a fost imediat mângâiat de oamenii din primele rânduri, iar atmosfera s-a transformat într-una emoționantă și plină de afecțiune.

Cei prezenți au observat cât de apropiat este artistul de câinele său și câtă liniște pare să îi aducă acesta în viața de zi cu zi.

Prieteniile vechi au rămas lângă el

În această perioadă, Cătălin Crișan se bucură și de susținerea unor oameni foarte apropiați. Artistul a publicat recent o fotografie alături de profesorul doctor Ioan Lascăr, unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa. Artistul scria pe pagina sa de socializare:

„Aceasta înseamnă prietenie, veche, ADEVĂRATĂ = 37 de ani! Profesorul Ioan Lascăr și subsemnatul, bucurându-ne că suntem împreună și putem povesti despre noi și lumea care ne înconjoară. Sunt onorat cu asemenea PRIETEN!”

Mesajul a fost apreciat de fani, mai ales că mulți dintre ei au remarcat faptul că artistul pare mai liniștit și mai împăcat cu el însuși în ultima perioadă.

Revine și cu un proiect important pentru sufletul lui

Pe lângă concerte, Cătălin Crișan pregătește și revenirea unui proiect artistic foarte important pentru el. Artistul a anunțat că va readuce pe scenă piesa „Cabina Actorilor”, spectacol scris de el, în care a și jucat ani la rând. Artistul a transmis:

„Mi-a trimis un prieten câteva crâmpeie dintr-un spectacol pe care l-am scris, jucat mulți ani și aproape regizat. Onorat cu asemenea distribuție! O reiau cu distribuție nouă! Vă aștept la casting. Fiți pe fază!”

După aproape patru decenii de carieră, artistul continuă să urce pe scenă și să fie aproape de publicul care l-a susținut ani la rând.

Chiar dacă ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru el, Cătălin Crișan pare că și-a regăsit echilibrul și că încearcă să lase în urmă perioada dificilă care i-a schimbat complet viața.

CITEȘTE ȘI: O mai știi pe Geta din „Liceenii”? Actrița duce o viață de poveste lângă Cluj. Pictează, face pâine de casă și iubește natura

Mai știi cine era mama Anielei? Cum arată astăzi actrița din prima telenovelă românească de epocă