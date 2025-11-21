Acasă » Știri » Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 17:48
Cătălin Crișan și partenera sa au trecut printr-o perioadă delicată în urmă cu câteva luni, când s-a vorbit despre despărțire, după ce acesta ar fi agresat-o și a dat-o afară din casă. Acum, totul este de domeniul trecutului și sunt din nou împreună, mai uniți ca înainte. Recent, iubita cântărețului a fost văzută la unul dintre spectacolele lui, semn că îl susține necondiționat.

Partenera lui Cătălin Crișan are 49 de ani și activează în domeniul construcțiilor, unde coordonează echipele de muncitori atât pe teren, cât și din birou. Ea mărturisește că nu ratează niciun concert al artistului și îl descrie ca fiind un bărbat sensibil și atent cu persoana iubită.

Relația lor a început în urma unei întâlniri la aniversarea unui prieten comun, iar de atunci formează un cuplu stabil. Cântărețul a povestit de mai multe ori că femeia care îi este acum alături i-a oferit sprijin încă din primele zile ale relației lor. Iubita artistului a vorbit deschis despre sentimentele ei, subliniind cât de puternică este legătura dintre ei.

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine, lăsând la o parte faptul că au ieșit niște zvonuri. Nu vreau să vorbesc despre asta (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios. Am 49 de ani, nu-mi ascund vârsta (…) Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie. Suntem de 3 ani împreună și sper să rămânem toată viața împreună”, a declarat iubita lui Cătălin Crișan la o emisiune TV.

Sursa foto: Social media

Ce spune Cătălin Crișan despre nuntă

Cântărețul încearcă să fie discret în privința problemelor personale, dar și cât de profundă este relația lor, fiind bazată pe afecțiune, maturitate și susținere reciprocă. În prezent, cei doi sunt logodiți. Cătălin Crișan i-a dăruit deja inelul de logodnă, însă nunta nu a fost încă planificată. Artistul recunoaște că nu știe când va avea loc evenimentul, dar își dorește să ajungă în fața altarului.

„E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt! (n.r. fericit)”, a spus Cătălin Crișan.

CITEȘTE ȘI: Povestea halucinantă din spatele despărțirii lui Cătălin Crișan de iubita lui, Camelia! ”A agresat-o, a amenințat-o, a șantajat-o!” Dublă plângere penală și… alungată din casă!

Tags:
