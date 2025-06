Coșmarul prin care trec fosta jurnalistă și fetița ei: amenințate, înjurate, denigrate! Ordin de protecție și sesizare la DIICOT

Mihaela Moise a ajuns într-o situație fără precedent! Fosta jurnalistă și fetița ei sunt amenințate și hărțuite de câțiva indivizi! Meme a mers direct în instanță și a cerut un ordin de protecție pe care l-a și obținut! În plus, vedeta a depus o sesizare la DIICOT, iar o anchetă este în plină desfășurare. Ce este și mai surprinzător este că totul a început de la o campanie umanitară pe care fosta jurnalistă a susținut-o! Cum a ajuns Mihaela Moise din „înger păzitor” în inamicul nr 1, aflăm de la ea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Avem noi românii o vorbă pe care nu o vom detalia aici, dar începe cu Facerea de bine…. Această zicală i se potrivește la fix Mihaelei Moise care din ajutorul de bază a ajuns să fie inamicul numărul unu al unei femei. Dar să o luăm cu începutul. Așa cum probabil știți deja, platforma TikTok nu este doar una de distracție, ci și o platformă care monetizează. Astfel, dacă ești plăcut și urmărit, ajungi să strângi sume frumoase de aici. În plus, platforma este extrem de permisivă, fapt care a dat ocazia multor oameni să se exprime. Mihaela Moise a început în urmă cu trei ani să strângă o comunitate foarte mare și își folosește încă de la început „vocea” pentru a aduna bani pentru diverși copiii cu dizabilități sau alte probleme de sănătate.

Mihaela Moise, amenințată și hărțuită! A depus plângere penală

Din păcate, de la a oferi ajutorul unui tânăr bolnav, la cererea familiei sale, vedeta a ajuns să fie amenințată și hărțuită pe Tiktok. În urmă cu o lună și jumătate, Mihaela Moise a preluat cazului unui băiat de 22 de ani care era bolnav. A fost apelată de mama tânărului care i-a cerut ajutorul vedetei.

„Eu sunt pe Tiktok de trei ani aproximativ. Am strâns o comunitate de mămici cu copii cu dizabilități pe care îi ajut. Am început această campanie pentru un băiat de 22 de ani care era în ultimă fază de cancer. Mama a apelat la mine, mi-a zis că a fost în Italia, că nu i se mai dă nicio șansă. Mi-a zis că ar vrea în Turcia. I-am spus că am un singur contact din Turcia, respectiv această doctoriță de la spitalul respectiv, unde mai avusesem experiențe bune cu acești doi copii. Aveam oarecum încredere în spitalul din Turcia”, a continuat Mihaela Moise.

Mihaela Moise spune că avea încredere și în doctorița spitalului din Turcia, mai alers că aceasta nu ar fi fost singura dată când s-ar fi implicat în cazuri umanitare.

„Această doamnă era colaboratoare cu spitalul respectiv din Turcia, doamnă pe care eu o știam de ceva vreme pentru că mai ajutase alte două cazuri de pe Tiktok. Cazurile erau ale altui tiktoker, căci sunt mai mulți care fac campanii umanitare”, mai spune ea.

Din cauza faptului că s-au strâns 60.000 de euro, iar Meme avea foarte mult succes pe platformă, mai mulți Tiktok-eri, spune ea, au început să o amenințe și să o jignească live.

„Fiindcă am stâns o comunitate de oameni care mi s-au alăturat mie și cazurilor pe care le reprezint, mai mulți indivizi au început o campanie de denigrare asupra mea. Și-au dorit ca credibilitatea mea pe platformă să scadă, cred eu, și acești susținători să nu mai stea la mine. Vreau să subliniez că acești susținători nu-mi donează direct mie, ci le donează în conturi direct celor pe care îi susțin”, spune ea pentru CANCAN.RO.

Vedeta, inițial, și-a văzut de treabă și a continuat să-l ajute pe tânăr. Ne-a dezvăluit că zilnic timp de o lună și jumătate a stat timp de 14 ore pe această platformă, familia reușind, într-un final, cu ajutorul jurnalistei, să strângă banii pentru operația din Turcia. Suma a ajuns direct în contul beneficiarului, iar tânărul a mers în Turcia acolo unde a fost operat. Din păcate, medicii nu l-au putut salva, iar băiatul de 22 de ani a decedat.

„Eu am adus băiatul decedat acasă, m-am ocupat de repatriere, de înmormântare, am strâns bani pentru înmormântare. Mai rămăseseră 4000 de euro să se dea la spital”, a dezvăluit ea.

Mihaela Moise a continuat să ajute familia băiatului, s-a ocupat de repatriere și înmormântare. Mama tânărului decedat, distrusă de durere și aflată într-un moment vulnerabil, ar fi fost cooptată, spune Mihaela, de cei care o denigrau pe ea să li se alăture.

„Au început să mă amenințe pe mine, copilul meu. Este vorba despre șapte oameni, opt cu mama băiatului care a decedat. Au cooptat-o și pe mama băiatului în toată treaba asta”, mai spune Mihaela pentru CANCAN.RO.

Meme, jonglată de medicul în care avea încredere?! „Actele ar fi false”

Prezentatoarea podcastului „Fără mască” a depus plângere în instanță, i-a fost emis un ordin de protecție pentru ea și fiica ei, însă asta nu este tot. Vedeta a fost nevoită să depună o sesizare la DIICOT.

„Pe lângă denigrare, au început și o campanie de verificare a facturilor la tot ce s-a trimis de intermediara aceasta. Tiktokerii au început să spună că anumite facturi sunt false, noi am plătit 60.000 de euro la spital aproape. Pe această doamnă doctor, româncă, lucrează în domeniu medical de 16 ani, au acuzat-o că mi-a dat facturi false. De la spital nu avem niciun răspuns, deși mămica a făcut prin email cerere pentru asta, nu a primit niciun răspuns”, mai spune ea.

Meme susține că a depus la DIICOT toate actele necesare, de la facturi, la extrase de cont, însă asta nu a fost suficient pentru ca indivizii de pe Tiktok să o lase în pace.

„M-am dus la DIICOT și am depus o sesizare, am mers cu facturi și toate actele necesare pentru ca DIICOTUL să înceapă o anchetă. Le-am demonstrat lor că am depus toate cele necesare ca să înceapă o anchetă, dar indivizii nu s-au oprit aici. Nu au lăsat organele abilitate să își facă treaba”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

Întrebată dacă a mai colaborat cu doamna doctor care i-a făcut legătura la spitalul respectiv din Turcia, vedeta a spus că: „Doamna doctor mai venise pe Tiktok și a mai luat doi copii bolnavi. Copiii sunt bine, au fost operați în Turcia la spitalul respectiv.Bineînțeles că și eu am ]nceput apoi să am dubii (n.r. asupra doctoriței) din moment ce m-am dus la DIICOT”. În plus, Mihaela spune că mama tânărului decedat este convinsă că facturile de la spitalul respectiv sunt false.

„Pe ea a convins-o că facturile ar fi false, și eu cred asta într-o oarecare măsură, dar problema este că acești indivizi au manipulat-o pe mama băiatului să creadă că eu sunt vinovată”, a mai declarat Meme.

