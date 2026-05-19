Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei

De: Paul Hangerli 19/05/2026 | 08:10
Fotomodelul trece printr-o perioadă grea ca mamă singură, sursa-colaj CANCAN.RO
Elsie Hewitt traversează o perioadă extrem de dificilă după despărțirea de Pete Davidson, potrivit unei surse apropiate citate de revista PEOPLE. Modelul și actorul de comedie s-au despărțit la doar câteva luni după nașterea fiicei lor, Scottie Rose.

Modelul în vârstă de 30 de ani ar resimți acum „întreaga povară mentală a maternității”, în timp ce încearcă să gestioneze singură creșterea fiicei sale și responsabilitățile profesionale.

„Este copleșită”

Potrivit sursei, Elsie Hewitt se simte copleșită încercând să echilibreze viața de mamă cu munca, după despărțirea de actorul și comediantul în vârstă de 32 de ani. Sursa a vorbit despre o postare recentă făcută de Hewitt pe TikTok:

„Vorbește despre realitatea de zi cu zi a faptului că își crește copilul aproape singură, în timp ce încearcă să continue să muncească și să construiască stabilitate pentru ea și fiica ei”

Aceeași persoană susține că relația dintre cei doi avea probleme de mai mult timp.

„Au avut dificultăți în relație de ceva vreme, iar asta a fost foarte stresant pentru ea. În acest moment simte întreaga povară mentală a maternității.”

„Nu m-am gândit niciodată că voi fi mamă singură”

Deși este extrem de fericită că a devenit mamă, Elsie Hewitt ar descoperi acum și partea foarte grea a creșterii unui copil fără sprijin constant. Aceeași sursă a mai povestit:

„Își iubește enorm rolul de mamă, iar fiica ei este adorabilă, însă majoritatea mamelor înțeleg cât de epuizantă poate fi maternitatea atât emoțional, cât și fizic, mai ales când porți aproape singură toate responsabilitățile zilnice”

Aceasta a adăugat că schimbarea radicală din viața vedetei a venit foarte brusc.

„Nu s-a gândit niciodată că va ajunge mamă singură. Este recunoscătoare pentru fiica ei și este complet concentrată să fie cea mai bună mamă posibilă, dar emoțional această tranziție a fost mult mai grea decât se aștepta.”

Mesajele care au stârnit reacții online

Într-un videoclip publicat pe TikTok pe 16 mai, Hewitt a răspuns criticilor legate de apariția sa relaxată din ultimele fotografii surprinse de paparazzi. Aceasta a declarat:

„Nu la asta mă gândesc acum, pentru că am un copil de care trebuie să am grijă și trebuie și să muncesc și să câștig bani, iar fac asta singură, ceea ce este greu”

În secțiunea de comentarii, modelul a apreciat un mesaj al unui utilizator care critica faptul că unele femei sunt părăsite imediat după naștere.

Ulterior, Hewitt ar fi șters aprecierea respectivă.

După declarațiile și postările lui Hewitt, o sursă apropiată lui Pete Davidson a oferit o reacție pentru PEOPLE:

„Pete s-a făcut extrem de disponibil și a oferit sprijin financiar complet. El acoperă toate cheltuielile pentru Scottie și chiar mai mult”

Aceeași persoană a adăugat că actorul își dorește ca Elsie să fie bine „de dragul fiicei lor”.

Relația s-a deteriorat după nașterea copilului

Elsie Hewitt și Pete Davidson au fost văzuți pentru prima dată împreună în martie 2025. În iulie același an, cei doi au anunțat că vor avea primul copil împreună, iar fiica lor, Scottie Rose, s-a născut pe 12 decembrie 2025.

Potrivit unor surse apropiate cuplului, problemele dintre ei ar fi început încă din timpul sarcinii:

„Lucrurile s-au întâmplat foarte repede între ei și nu se cunoșteau suficient de bine”

Cei doi încearcă acum să găsească o modalitate prin care să își crească împreună copilul, chiar dacă relația lor s-a încheiat.

