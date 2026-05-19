Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort

Un incident mortal a avut loc în regiunea Calabria, din sudul Italiei, unde un român în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața după o cădere într-o râpă extrem de adâncă. Tragedia s-a petrecut în zona Gerace, într-un loc dificil de accesat, iar autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Potrivit primelor informații apărute, bărbatul se afla pe un traseu din zona Praca, când ar fi alunecat și s-ar fi prăbușit aproximativ 200 de metri într-o râpă abruptă. Deși situația părea gravă, românul a reușit să sune la serviciile de urgență imediat după cădere. În apel, acesta le-ar fi spus salvatorilor că se simte bine și că are doar dureri la un braț, solicitând totuși ajutor pentru a fi recuperat din zona periculoasă.

„Sunt bine, am doar o durere la braț”, ar fi spus bărbatului serviciilor de urgență, la telefon.

Salvatorii au avut dificultăți în a-l găsi pe bărbat

Echipele de intervenție au pornit imediat operațiunea de salvare, însă accesul în regiune a fost extrem de dificil din cauza terenului accidentat și a pantelor abrupte. Salvatorii au încercat să ajungă la victimă atât pe cale terestră, cât și cu ajutorul unui elicopter, însă intervenția a fost îngreunată de condițiile din zonă.

Când au reușit să îl localizeze, bărbatul nu mai prezenta semne vitale. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că românul ar fi suferit răni interne severe în urma impactului, fără să își dea seama inițial de gravitatea acestora.

Se crede că starea lui s-a deteriorat rapid în minutele care au urmat apelului către serviciile de urgență, iar decesul s-ar fi produs înainte ca echipele de salvare să poată interveni la timp. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.

