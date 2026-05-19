Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote

De: Emanuela Cristescu 19/05/2026 | 08:38
Trebuia să aibă loc o triplă eliminare la Chefi la cuțite, Antena 1, dar ediția a luat o întorsătură neașteptată în momentul în care concurentul Florinel a făcut o criză de plâns. Chef Richard Abou Zaki n-a rămas indiferent și a luat o decizie care va rămâne în istoria emisiunii.

După proba individuală din ediția de duminică, 18 mai, au fost eliminați Darius din echipa lui Chef Orlando, Florinel din echipa lui Chef Richard și Alex Dobre din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Alex și Florinel au primit 12 puncte, iar Darius doar 9 puncte.

Moment rar la Chefi la cuțite

În momentul în care a aflat că este eliminat, Florinel, considerat de colegi sufletul echipei, a izbucnit în lacrimi. Chef Richard Abou Zaki a spus că s-a atașat de concurent și că nu merită să plece din competiție. El și-a folosit amuleta și l-a salvat pe Florinel. Toți colegii au început să țipe și să aplaude de fericire. Și ceilalți jurați s-au bucurat enorm când au văzut că Florinel nu va pleca acasă.

„Am început și mai tare să plâng. Nu știam ce să mai fac”, a spus concurentul când a văzut că nu va pleca acasă.

„E mișto să vezi că o persoană e așa de iubită de ceilalți concurenți”, au mărturisit și ceilalți jurați.

„Mi-am folosit puterea, mi-am folosit sufletul și vreau să îl mai țin pe Florinel în show. Inima și sufletul mi-au zis că asta este alegerea pe care trebuia să o fac”, a explicat Chef Richard Abou Zaki.

„Chef Richard mi-a dat a doua șansă. Trebuie să dau tot ce e mai bun din mine și așa o să fac”, a spus Florinel cu lacrimi în ochi.

„Am avut multe amulete în acest sezon și mi-am jucat și ultima amuletă. Mi-am jucat-o cu un om fantastic. De puține ori în viață am văzut o persoană cu așa umanitate. Nu e cel mai bun bucătar din lume, dar umanitatea câteodată depășește tehnica”, a continuat Chef Richard Abou Zaki.

Doi concurenți au fost eliminați

Din păcate, Darius și Alex Dobre n-au fost salvați și au părăsit competiția de la Antena 1. Cei doi au întâmpinat dificultăți la proba cu forme geometrice. Nici Florinel nu s-a descurcat de minune, dar a promis că data viitoare va fi mai atent.

