Minivacanță surpriză la început de iunie! Elevii merg la școală doar trei zile

De: Anca Chihaie 18/05/2026 | 14:51
La începutul lunii iunie 2026, elevii și cadrele didactice din România vor avea parte de una dintre cele mai scurte săptămâni de cursuri din întreg anul școlar. Calendarul aduce mai multe zile libere legate între ele, iar pentru majoritatea copiilor această perioadă va semăna cu o nouă minivacanță înainte de finalul anului școlar.

Prima zi liberă apare chiar luni, 1 iunie, atunci când sunt celebrate simultan Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. Cele două sărbători coincid în 2026, iar ziua este liberă legal atât pentru elevi și profesori, cât și pentru numeroși angajați din România. Cum data de 1 iunie cade imediat după weekendul 30-31 mai, începutul lunii va veni cu trei zile consecutive de pauză.

Elevii merg la școală doar trei zile

Revenirea la cursuri va avea loc abia marți, 2 iunie. Totuși, săptămâna de școală va fi una foarte scurtă, deoarece activitatea în unitățile de învățământ se va desfășura doar timp de trei zile. Elevii vor merge la ore marți, miercuri și joi, iar apoi vor intra din nou într-o perioadă liberă.

Motivul este legat de data de 5 iunie, când în toate școlile și grădinițele din sistemul de învățământ preuniversitar este marcată Ziua Învățătorului. Conform calendarului educațional, această zi este liberă pentru elevi, profesori și întreg personalul din educație. Astfel, vineri nu vor avea loc cursuri, iar pauza se va uni din nou cu weekendul.

În practică, perioada 1-7 iunie va însemna pentru elevi doar trei zile efective de școală și două intervale de weekend prelungit. Pentru multe familii, contextul oferă ocazia unor plecări scurte, excursii sau activități recreative înaintea finalului de an școlar.

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual în România din 2007 și are rolul de a evidenția importanța educației și contribuția cadrelor didactice la formarea elevilor. În mod tradițional, în unitățile de învățământ sunt organizate activități culturale și educative dedicate profesorilor și învățătorilor, însă în ultimii ani ziua a devenit și una fără cursuri pentru întreg sistemul preuniversitar.

Perioada liberă din iunie vine într-un moment în care elevii se apropie deja de finalul ultimului modul al anului școlar 2025-2026. Pentru clasele terminale, această etapă coincide și cu pregătirile pentru examenele naționale, în timp ce ceilalți elevi intră treptat în atmosfera vacanței de vară.

În multe școli, începutul lunii iunie este deja asociat cu activități extracurriculare, serbări, evaluări finale și excursii organizate înainte de încheierea cursurilor. Din acest motiv, săptămâna redusă va fi percepută de numeroși elevi mai degrabă ca o perioadă de tranziție către vacanța mare decât ca una de activitate școlară intensă.

