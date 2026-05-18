Ce amendă a primit Spitalul din Ștei, unde s-a descoperit primul caz de hantavirus. Normele sanitare nu au fost respectate

De: Andreea Stăncescu 18/05/2026 | 14:57
Inspecția Sanitară de Stat a aplicat sancțiuni Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei după confirmarea unui caz de hantavirus în unitatea medicală. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit mai multe probleme grave legate de igienă, deratizare și supraaglomerarea spitalului.

Pacientul infectat, identificat inițial în județul Bihor, a fost transferat ulterior la Arad. Între timp, autoritățile sanitare au decis izolarea celor opt persoane care au intrat în contact direct cu acesta. Pacienții au fost mutați într-o zonă separată a spitalului și vor rămâne sub monitorizare medicală și carantină timp de 21 de zile.

Ce amenzi a primit spitalul

Controlul efectuat în spital a dus la aplicarea mai multor amenzi. O sancțiune de 2.000 de lei a fost dată pentru nereguli importante în activitatea de deratizare. Inspectorii au constatat lipsa unor informații esențiale din documentele folosite pentru intervențiile împotriva rozătoarelor, inclusiv date despre produsele biocide utilizate și autorizațiile acestora. În urma situației descoperite, verificările au fost extinse și la firma care a efectuat deratizarea.

O altă amendă, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată pentru încălcarea normelor sanitare în zonele cu risc crescut de contaminare. Problemele au fost identificate în special în blocul alimentar, unde au fost găsite suprafețe neigienizate și condiții improprii de păstrare a alimentelor.

Inspectorii au mai constatat că unitatea medicală funcționa peste capacitatea aprobată, având 319 pacienți internați, deși numărul oficial de paturi era de 314. În urma controlului, conducerea spitalului a primit un plan urgent de măsuri pentru remedierea problemelor descoperite.

Deși hantaviroza nu este foarte răspândită în România, boala a continuat să fie prezentă și în ultimii ani. Statisticile oficiale arată că numărul cazurilor confirmate a rămas redus: patru îmbolnăviri în 2023, trei cazuri în 2024 și șapte în 2025. În acest an a fost deja raportat primul caz de infecție cu hantavirus.

