Fotografia rară cu Miodrag Belodedici și soția lui. Cum arătau cei doi în tinerețe

Fostul mare internațional român Miodrag Belodedici (61 de ani), celebru pentru performanțele istorice reușite în fotbalul european, a revenit în centrul atenției și i-a emoționat pe fani. Fostul jucător este de nerecunoscut.

Soția sa, Cornelia Belodedici, a publicat un colaj special format din două fotografii: una realizată în mai 1987, la începutul poveștii lor, și alta făcută în mai 2026. Diferența de aproape patru decenii dintre imagini i-a impresionat pe cei care l-au admirat pe fostul mare internațional.

Imagine emoționantă cu Miodrag Belodedici și soția lui

De-a lungul carierei sale, Miodrag Belodedici a preferat să stea departe de scandaluri și să își țină viața personală cât mai discretă. Tocmai de aceea, apariția unei fotografii intime alături de partenera sa a atras imediat atenția fanilor.

Cornelia Belodedici a scris: „Arc peste timp: mai 1987 vs. mai 2026!” Postarea a continuat apoi cu un text emoționant, despre povestea lor de dragoste.

Cornelia Belodedici a făcut o paralelă cu scrierile lui Mircea Eliade și a povestit cum anumite iubiri reușesc să reziste chiar și atunci când viața îi poartă pe oameni în direcții diferite.

„Mi-amintesc de un pasaj din memoriile lui Mircea Eliade. Se-ntorcea cu trenul de la Berlin la București și în timp ce privea pe geamul unui vagon de clasa a 3-a pădurile înecate în bruma înserării, își imagina subiectul unui roman: doi tineri se întâlnesc înainte de război, prin 1910 Pentru că uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni… iar alteori, inexplicabil, îi aduce înapoi unul către celălalt. Mai maturi, mai răniți, poate mai obosiți, dar cu aceeași lumină ascunsă undeva în suflet”, a spus ea.

„Acesta este marele miracol al vieții”

Soția fostului internațional a spus că cele mai importante lucruri în viață sunt răbdarea, speranța și iubirile care rezistă timpului. Ea i-a sfătuit pe ceilalți să nu își piadă încrederea în iubire.

„Poate că acesta este marele miracol al vieții: că unele cercuri se închid târziu, dar se închid exact atunci când trebuie. Dacă știi să speri. Dacă ai răbdare să aștepți. Dacă nu încetezi niciodată să crezi în steaua sub care te-ai născut.”

Cornelia Belodedici a amintit și despre momentul în care cei doi au decis să își unească destinele.

„Într-o zi de 18 mai, într-un nu știu care an, am aflat că și în românește și în sârbește marele «Da» se spune cu aceeași emoție”, a spus ea.

Miodrag Belodedici s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist în anul 2001. Apoi, el a fost director al centrelor de juniori din cadrul Federației Române de Fotbal. Acesta a câştigat Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua (1986), cât şi cu Steaua Roşie Belgrad (1991).

Miodrag Beodedici, unul dintre cei mai eleganți fundași din istorie