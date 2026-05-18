Acasă » Știri » Fotografia rară cu Miodrag Belodedici și soția lui. Cum arătau cei doi în tinerețe

Fotografia rară cu Miodrag Belodedici și soția lui. Cum arătau cei doi în tinerețe

De: Emanuela Cristescu 18/05/2026 | 15:24
Fotografia rară cu Miodrag Belodedici și soția lui. Cum arătau cei doi în tinerețe
Belodedici. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Fostul mare internațional român Miodrag Belodedici (61 de ani), celebru pentru performanțele istorice reușite în fotbalul european, a revenit în centrul atenției și i-a emoționat pe fani. Fostul jucător este de nerecunoscut.

Soția sa, Cornelia Belodedici, a publicat un colaj special format din două fotografii: una realizată în mai 1987, la începutul poveștii lor, și alta făcută în mai 2026. Diferența de aproape patru decenii dintre imagini i-a impresionat pe cei care l-au admirat pe fostul mare internațional.

Imagine emoționantă cu Miodrag Belodedici și soția lui

De-a lungul carierei sale, Miodrag Belodedici a preferat să stea departe de scandaluri și să își țină viața personală cât mai discretă. Tocmai de aceea, apariția unei fotografii intime alături de partenera sa a atras imediat atenția fanilor.

Cornelia Belodedici a scris: „Arc peste timp: mai 1987 vs. mai 2026!” Postarea a continuat apoi cu un text emoționant, despre povestea lor de dragoste.

Cornelia Belodedici a făcut o paralelă cu scrierile lui Mircea Eliade și a povestit cum anumite iubiri reușesc să reziste chiar și atunci când viața îi poartă pe oameni în direcții diferite.

Miodrag Belodedici
Miodrag Belodedici. Sursa foto Social media

„Mi-amintesc de un pasaj din memoriile lui Mircea Eliade. Se-ntorcea cu trenul de la Berlin la București și în timp ce privea pe geamul unui vagon de clasa a 3-a pădurile înecate în bruma înserării, își imagina subiectul unui roman: doi tineri se întâlnesc înainte de război, prin 1910

Pentru că uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni… iar alteori, inexplicabil, îi aduce înapoi unul către celălalt. Mai maturi, mai răniți, poate mai obosiți, dar cu aceeași lumină ascunsă undeva în suflet”, a spus ea.

„Acesta este marele miracol al vieții”

Soția fostului internațional a spus că cele mai importante lucruri în viață sunt răbdarea, speranța și iubirile care rezistă timpului. Ea i-a sfătuit pe ceilalți să nu își piadă încrederea în iubire.

„Poate că acesta este marele miracol al vieții: că unele cercuri se închid târziu, dar se închid exact atunci când trebuie. Dacă știi să speri. Dacă ai răbdare să aștepți. Dacă nu încetezi niciodată să crezi în steaua sub care te-ai născut.”

Cornelia Belodedici a amintit și despre momentul în care cei doi au decis să își unească destinele.

„Într-o zi de 18 mai, într-un nu știu care an, am aflat că și în românește și în sârbește marele «Da» se spune cu aceeași emoție”, a spus ea.

Miodrag Belodedici s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist în anul 2001. Apoi, el a fost director al centrelor de juniori din cadrul Federației Române de Fotbal. Acesta a câştigat Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua (1986), cât şi cu Steaua Roşie Belgrad (1991).

VEZI ȘI: Fotbalistul român cu două Cupe ale Campionilor suferă de ”îndrăgosteală” la 55 de ani! Sărut în public cu noua iubită
 Miodrag Beodedici, unul dintre cei mai eleganți fundași din istorie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Știri
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
Știri
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după...
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
Gandul.ro
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
Click.ro
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
Gandul.ro
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o...
ULTIMA ORĂ
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi ...
Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi returneze zeci de milioane de euro
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul ...
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul de logodnă
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea ...
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
BANCUL ZILEI | Ce înțelege un bărbat prin ajutor de curățenie
BANCUL ZILEI | Ce înțelege un bărbat prin ajutor de curățenie
Vezi toate știrile