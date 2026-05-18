ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția

ChatGPT a devenit un instrument folosit frecvent de întreaga lume. Aceasta s-a actualizat în urmă cu ceva timp și au pus la dispoziție ChatGPT Plus, care are mai multe facilități. Cu toate acestea, pentru a putea fi folosit, trebuie achitată o sumă lunară. Vestea bună vine pentru locuitorii unei țări europene care oferă gratis acces la aplicație.

ChatGPT Plus este varianta actualizată și cu plată. Nu mulți o folosesc, chiar dacă oferă utilizatorilor facilități numeroase. Totuși, o veste bună vine din partea autorităților malteze, care pun la dispoziție locuitorilor aplicația în mod gratuit. De asemenea, oamenii care își doresc această facilitate trebuie să îndeplinească o condiție importantă.

Cine poate folosi gratis ChatGPT Plus

Guvernul din Malta vine cu o inițiativă inedită. Aceștia propun folosirea aplicației ChatGPT Plus în mod gratuit de locuitorii țării europene. Autoritățile spun că propunerea este destinată familiilor, studenților și angajaților, iar scopul principal este să îi ajute pe oameni să navigheze mai ușor noile tehnologii în viața de zi cu zi.

De asemenea, un lucru important de menționat este că gratuitatea va fi disponibilă și cetățenilor maltezi care sunt stabiliți în alte țări. ChatGPT Plus este varianta îmbunătățită a platformei de inteligență artificială și este cu plată. Costul obișnuit este de aproximativ 20 de dolari, adică echivalentul a 100 de lei. Comparativ cu versiunea inițială, adică cea gratuită, un astfel de abonament oferă acces la facilitățile avansate ale inteligenței artificiale, concret, aplicația dă răspunsuri mai rapide.

Autoritățile malteze susțin că proiectul ar putea avea efecte pozitive, precum accelerarea alfabetizării digitale și familiarizarea populației cu inteligența artificială. Mai ales acum, în perioada în care multe companii sau state investesc în tehnologia AI.

Cum pot locuitorii din Malta să aibă acces gratuit la ChatGPT Plus

Autoritățile oferă accesul gratuit cetățenilor maltezi timp de un an de zile. Condiția principală este să urmeze un curs care să îi învețe cum să se folosească de inteligența artificială. Proiectul începe chiar din luna mai și se va extinde pe măsură ce mai mulți locuitori vor participa la curs. În acest context, Malta va deveni prima țară care va oferi un astfel de beneficiu și rămâne de văzut dacă și alte țări vor prelua inițiativa.

