WhatsApp Plus, noua variantă premium! Ce aduce și cât ar putea costa

WhatsApp se află în faza de testare a unui nou tip de abonament premium, denumit intern WhatsApp Plus, un model care marchează o posibilă schimbare importantă în modul în care aplicația de mesagerie ar putea fi monetizată în viitor. Noul serviciu este conceput ca o opțiune plătită destinată utilizatorilor care își doresc un nivel mai ridicat de personalizare și control asupra experienței din aplicație, într-o direcție similară cu alte servicii premium introduse recent pe platformele sociale.

Abonamentul WhatsApp Plus nu înlocuiește versiunea standard a aplicației, ci vine ca o opțiune suplimentară pentru cei care aleg să plătească pentru funcții extinse. Printre principalele îmbunătățiri aflate în testare se numără posibilitatea de a gestiona mai eficient conversațiile prin extinderea numărului de chat-uri care pot fi fixate în partea superioară a listei. Dacă în varianta gratuită utilizatorii pot fixa doar câteva conversații, versiunea premium ar permite un număr semnificativ mai mare, facilitând organizarea comunicării pentru persoanele care folosesc intens aplicația atât în scop personal, cât și profesional.

WhatsApp pregătește un nou abonament

Pe lângă funcțiile de organizare, noul abonament pune accent pe personalizare. Utilizatorii ar putea avea acces la teme vizuale suplimentare pentru interfața conversațiilor, precum și la opțiuni avansate pentru notificări, inclusiv sunete diferite pentru fiecare chat în parte. Această abordare urmărește să ofere o experiență mai flexibilă, adaptată preferințelor individuale, într-un mod care depășește setările standard disponibile în prezent.

Un alt element important al testului îl reprezintă integrarea unor liste personalizate de conversații, care ar putea ajuta utilizatorii să își grupeze mai eficient contactele și discuțiile în funcție de interese, proiecte sau relații profesionale. Acest tip de funcționalitate este gândit pentru a transforma aplicația într-un instrument mai organizat, mai ales pentru cei care folosesc WhatsApp ca principal canal de comunicare în activitatea zilnică.

În prezent, noul serviciu este testat la scară restrânsă, ceea ce înseamnă că nu este disponibil pentru publicul larg. Compania colectează feedback de la un număr limitat de utilizatori pentru a evalua utilitatea funcțiilor și pentru a ajusta structura finală a abonamentului înainte de o eventuală lansare globală.

Din punct de vedere financiar, estimările actuale indică faptul că prețul abonamentului ar putea varia în funcție de regiune. În Europa, costul lunar ar putea fi de aproximativ câțiva euro, în timp ce în alte piețe emergente ar putea fi semnificativ mai mic, adaptat puterii de cumpărare locale. De asemenea, este luată în calcul introducerea unei perioade de probă gratuită, astfel încât utilizatorii să poată testa funcțiile înainte de a decide dacă doresc să plătească în continuare.

VEZI ȘI: Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online

Noua metodă prin care bătrânii sunt tâlhăriți în propria lor casă. Ce a pățit o pensionară de 75 de ani din București