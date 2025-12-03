Acasă » Știri » Noua țeapă care face ravagii pe internet! Cum folosesc escrocii ChatGPT ca să ia bani grei pe iluzii

De: Veronica Mavrodin 03/12/2025 | 15:05
S-au dus vremurile când bunicile citeau în cafea sau ghiceau în bob și ghioc. Astăzi, tehnologia a „furat” și practicile vrăjitorești, lăsând la îndemâna oricui, cu sau fără „har”, puterea de a „prezice viitorul”!

Și când credeai că le-ai văzut pe toate, afli că nici clarvăzătorii nu mai sunt ce au fost. Mai nou, ghicitul în cafea s-a digitalizat și ghicitorii pot să „citească” în zaț, de la distanță. Ca în orice afacere apar și noi forme de țepe: cei care sunt dornici să afle ce le rezervă viitorul, prin intermediul zațului de cafea, sunt păcăliți să trimită poza cu ceașca lor, convinși că primesc o interpretare „personalizată”, spirituală și profundă. În realitate, poza este trecută prin ChatGpt, care compune o interpretare „la drum de seară” în locul clasicilor clarvăzători.

Cum funcționează țeapa?

Simplu: tu trimiți o poză cu ceașca ta de cafea, iar „clarvăzătoarea” o urcă în ChatGPT. AI-ul analizează imaginea și generează automat descrieri ale formelor, liniilor, umbrelor sau simbolurilor, adăugând și interpretări emoționale. Apoi, „ghicitoarea” copiază textul rezultat și ți-l trimite ca pe un mesaj divin.

Escrocii folosesc ChatGPT să păcălească oameni

Această practică a fost semnalată și de bloggerița Diana Cosmin, care spune că a aflat recent de acest fenomen, care este cât se poate de real. Situație reală auzită acum câteva zile: o persoană face bani “citind în zațul de cafea”, pe whatsapp, adică trimiți poza și ea îți dă interpretarea: drum de seară, cavaler, o doamnă/domn care te invidiază… în fine, citiri cum mai făceau bunicile noastre.
Doar că, flash news, persoana nu “citește” în nimic, ci bagă poza în Chat GPT și algoritmul face interpretarea. Fiindcă AI se pricepe și la asta, pare-se. Dar cineva ia bani pentru a băga pozele cu zaț de cafea în Chat GPT, pentru voi.  Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi de finanțe personale”, a scris Diana Cosmin pe Facebook.

Puterile lui ChatGPT nu se opresc aici

Au apărut chiar și „clarvăzătoare” false care pretind că fac citiri în tarot, în timp ce, de fapt, chatbot-ul interpretează automat așezarea cărților și simbolistica lor.

O femeie a divorțat după ce Chatgpt i-a „citit în cafea”

Un caz răsunător vine din Grecia, unde o femeie căsătorită de 12 ani cu doi copii a decis să divorțeze după ce a apelat la ChatGPT pentru o „citire” în cafea. După ce a încărcat imaginea ceștii, AI-ul i‑ar fi indicat că soțul ei avea o aventură cu o femeie al cărei nume începea cu litera „E”,  concluzie care a fost suficientă pentru ca ea să îi ceară să părăsească locuința și înainteze actele de divorț, în doar câteva zile.

