Cântăreața Theo Rose a fost cuprinsă de curiozitate în legătură cu viitorul ei și al soțului ei, Anghel Damian. Vedeta a decis să încerce o metodă inedită: i-a fotografiat palma și i-a cerut celebrului ChatGPT să-i ghicească viitorul folosind inteligența artificială. Nu s-a oprit doar la ea – a făcut același lucru și cu palma lui Anghel, dorind să afle ce spun liniile destinului despre povestea lor de iubire și ce urmează în viața de familie.

Într-o perioadă în care tehnologia redefinește constant limitele cotidianului, artista Theo Rose a ales să combine curiozitatea personală cu inovația digitală într-un mod inedit. Fără să apeleze la metodele tradiționale de ghicit în palmă, cântăreața a decis să experimenteze cu una dintre cele mai populare forme de inteligență artificială – ChatGPT – pentru a obține o interpretare a liniilor din palmele sale și ale celor dragi.

Totul a început ca o activitate de familie. Theo a propus un joc neobișnuit: să-și fotografieze palmele și să le trimită spre analiză AI-ului. Cu ajutorul aplicației ChatGPT și a unei funcții capabile să proceseze imagini, artista a încărcat pozele direct de pe telefoanele personale, fără a specifica ale cui sunt mâinile, tocmai pentru a testa obiectivitatea răspunsurilor.

Rezultatul a fost neașteptat de poetic și profund. Conform interpretărilor generate, una dintre palme – robustă, cu linii adânci – trăda o personalitate puternică, orientată către acțiune, decizie și control. Cealaltă, mai fină și cu trăsături delicate, indica sensibilitate, receptivitate și o gândire intuitivă, creativă. Analiza a mers mai departe, trasând diferențe clare între modul în care fiecare individ iubește, gândește și își urmează traiectoria în viață. Dacă prima palmă arată o fire strategică, pragmatică și bine ancorată în obiective, cealaltă sugerează o orientare mai fluidă, ghidată de instinct și alegeri personale, nu de reguli prestabilite.

„Vă recomand ca activitate de familie, dacă mâine sau când o să mai stați așa mai mulți, să vă faceți poze la palme și să le băgați în chat GPT. Să vă citească în palmă. Dar nu mi-a venit să plâng zilele astea. Am băgat toate palmenele după telefonul lui Anghel și după telefonul meu am băgat câteva, fără să spunem cuia parțin palmele respective. Te rog frumos, citește și tu în palma asta. Măi a nimerit chat GPT ăsta niște chestiuni. Vai de că, la tata, la mama. Da, să încercați, o să vă placă, o să fiți uimiți, foarte poetic, foarte bine cu explicații, uite, linia vieții începe de acolo, se termină sub degetul arătător, ceea ce înseamnă că cu tare. Foarte frumos.

Fiți atenți, la… Angel a pus să compare cele două palme, a lui și a mea. Vă citesc așa un pic.

Palma 1 e mai robustă, cu linii mai adânci și clare, semn de voință, forță de decizie și energie direcționată spre acțiune. Palma 2 e mai fină, cu linii delicate și degete mai subțiri, semn de senzație, percepție fină, adaptabilitate și rafinament. Așa. Interpretare. Palma 1 conduce, organizează, înfruntă. Palma 2 simte, interpretează, inspiră. Ce faci, șefule? Nu vă mai zic cu curba acum sau așa, vă zic direct. La linia capului, da? La el. Logică și strategie combinate cu intuiție. Îți faci planuri, dar știi și când se le arunci pe gem și se improvizezi. La mine. Linie de așa, înclinație puternică spre imaginație, subconștient, creativitate interioară, poate chiar o ușoară latură mistică. Palma 1 e regizorul, palma 2 e poetul.

Stați așa că mai am și linia inimii. La el. Control emoțional lucid, dar loialitate pe termen lung. Nu te îndrăgostești ușor, dar când o face e pe viață sau pe răzbunare elegantă. La mine, emoțional profund, capabilă să simtă mult, poate chiar prea mult. Ai nevoie de autenticitate în relații. Diferența, una iubește cu strategie, adică el, cealaltă iubește cu sufletul deschis și fără plasă. Și stați așa că mai e și linia destinului, la el. Viață ghidată de scop, misiune, ambiție. La mine, viață mai fluidă, ghidată de alegeri personale, nu de traiectorii impuse. Imagine, palma 1 e trenul de mare viteză, palma 2, adică eu, e barca de lemn care știe să prindă curentul potrivit.”, a spus Theo Rose.