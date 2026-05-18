Nunta lui Iustin Petrescu va fi una ieșită din tipare. Ce decor spectaculos pregătește

Iustin Petrescu și logodnica sa, Hara se pregătesc de nuntă! Cei doi nu au stat mult pe gânduri și s-au logodit la scurt timp de la începerea relației. Aceștia numără zilele până la marele eveniment, iar Hara vrea să iasă din tipare, așa că își pregătește singură decorul.

Iustin și Hara traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Fericitul cuplu urmează să aibă nunta curând, așadar au început pregătirile. Nu își doresc un decor obișnuit, astfel că tânăra pregătește un decor inedit. Ea a postat pe rețelele de socializare cum și-a făcut singură buchetul de mireasă, detaliile sunt rare, dar arată spectaculos.

Cum arată buchetul de mireasă al Harei

Fostul iubit al lui Marilu a trecut peste despărțirea dureroasă de influenceriță și și-a găsit fericirea alături de Hara. Relația lor a avansat rapid și el a cerut-o de soție la scurt timp de la începerea relației. Acum, cei doi numără zilele până când vor spune „DA”, așadar au început deja pregătirile. Nunta lor va fi una ieșită din tipare, mai ales că tânăra a decis să își facă singură buchetul de mireasă.

Aceasta este foarte activă în mediul online și împărtășește urmăritorilor ei momente din viața sa. Asta a făcut chiar recent, atunci când a publicat pe pagina sa de Instagram, în secțiunea story, primele imagini cu buchetul. Ea a optat pentru unul cu trandafiri negri cu sclipici. Florile sunt artificiale și strălucesc incredibil. Deși rezultatul a fost pe cinste, logodnica lui Iustin recunoaște că nu este deloc ușor să faci buchete.

Am decis că îmi fac singură buchetul de mireasă pentru că este mult mai simplu să îl fac eu decât să îmbolnăvesc pe cineva cu prostiile mele. Am reușit. E frumos, nu e ușor să faci buchetele, mă dor mâinile, a scris Hara pe Instagram.

Unde a cerut-o Iustin pe Hara de soție

Hara a vorbit despre momentul special din viața ei. Ea a povestit că cererea trebuia să aibă loc în Maroc, acolo unde s-au cunoscut, însă a ajuns să o ceară acasă, într-un cadru intim. În plus, aceasta și-a ales singură inelul de logodnă, dar a spus că va mai avea unul.

El și-a dorit să mă ceară în Maroc, locul unde a început totul, dar i-am tot stricat planurile cât am fost acolo. Așa că cererea a fost ceva simplu, acasă. Nici nu aș fi vrut să fie altfel. Inelul acesta l-am ales eu, dar voi mai avea unul, mai simplu. Unul glam, unul de zi. Inelul simplu îl vom alege împreună, dar trebuie să mergem în locul meu de suflet, într-o altă țară, ca să îl găsim. E foarte specific totul. Vom face asta curând, a declarat Hara.

