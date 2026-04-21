Ce mesaj a primit Marilu Dobrescu de la fostul iubit! Influencerița a făcut totul public: „Ești literalmente inaptă!”

Marilu Dobrescu și-a luat recent prin surprindere fanii din mediul online. Pornind de la un trend viral, aceasta a făcut publice câteva dintre mesajele pe care le-a primit de la fostul său iubit. Fanii au fost surprinși de felul în care acesta vorbea cu influencerița și ce nemulțumiri avea la adresa ei.

După despărțirea de Iustin Petrescu, Marilu Dobrescu s-a mutat în Australia și trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul său, Tom Healy. Relația celor doi pare să meargă foarte bine, iar influencerița este bucuroasă că a scăpat de „ghinionul la bărbați”, după cum ea spune.

Ce mesaj a primit Marilu Dobrescu de la fostul iubit

Recent, în mediul online a devenit viral trendul „Bună măi”, unde fetele postează mesaje vocale pe care le-au primit de la diverși bărbați. Marilu Dobrescu s-a alăturat și ea trendului, însă a adus și o notă personală.

Mai exact, aceasta a decis să publice un mesaj pe care l-a primit de la fostul său iubit, cu care a fost împreună în anul 2018. Mesajul este unul care include numeroase jigniri la adresa influenceriței. Bărbatul pare tare supărat, asta pentru că Marilu nu îi gătise.

„Sincer, nici nu mă mir! Oricum, eram sigur că o să faci ceva! Ești, pur și simplu, incapabilă să îndeplinești un task minor. Ai nevoie de îndrumare la fiecare pas. Ești literalmente inaptă! Nu o să fii niciodată partenera mea de viață și nici nu ți-aș încredința, în vecii vecilor, copiii mei. Te gândești doar la tine și la lucrurile tale! Mizerabil! Abia așteptam să vin să te văd și să mănânc și eu ceva mai sățios, nu ovăz cu fructe, shake-uri și conservă. Nu o să îmi mai murdăresc viața cu tine de acum înainte!”, este mesajul primit de Marilu de la fostul său iubit.

De menționat este și faptul că fostul iubit în cauză nu este Iustin Petrescu. Influencerița a făcut acum haz de necaz și se bucură că nu mai acceptă un astfel de comportament de la un bărbat.

„27 de ani mi-a luat să am și eu noroc la bărbați, că dacă aș mai auzi așa ceva acum…Pfai de capul meu! Nici nu există! Să-mi zică cineva, în ziua de azi, un sfert din mesajul ăsta…m-aș teleporta de pe plantație”, a mai spus Marilu.

CITEȘTE ȘI:

Foto: Instagram