Cum a „topit” Gabriela Cristea 30 de kilograme. Prin ce chin a trecut: ”Îmi fac analizele”

Se poate spune că anul 2026 este anul transformărilor pentru Gabriela Cristea. A reușit să slăbească 30 de kilograme, iar de curând a vorbit deschis despre procesul care i-a schimbat viața. Odată cu noua sa înfățișare, au apărut și primele speculații cu privire la modul în care a „topit” surplusul de greutate – de la ipoteza unei intervenții de micșorare a stomacului, până la varianta conform căreia ar fi apelat la celebrele injecții de slăbit.

Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme

În cadrul unui podcast, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre transformarea sa și a dezvăluit că este într-un program supravegheat de un medic, proces care are ca scop schimbarea radicală a stilului de viață.

Prezentatoarea TV a recunoscut că procesul nu a fost deloc ușor, ci dimpotrivă, a presupus disciplină strictă, lupta constantă cu schimbarea propriilor obiceiuri alimentare, schimbarea mentalității și ajustarea stilului de viață. De asemenea, ea a explicat faptul că a pierdut controlul asupra greutății în perioada în care încă activa în televiziune, pe fondul stresului și al programului foarte încărcat.

Sunt într-un program supravegheat de medic, dar cu siguranță am avut niște probleme de sănătate, care dacă mai continuau eu simțeam că mor. Atunci, m-au determinat să iau o decizie radicală și o să povestesc despre chestiile astea, dar când sunt eu pregătită. Ce pot să spun este că acum sunt într-un moment de normoponderalitate. Ajunsesem, tot din cauza stresului datorat muncii excesivă. Am ajuns să pun ordine în viața mea și așa am reușit, dar cu ajutor medical. Îmi fac analizele, chiar mâine mergem să mai facem niște controale și sunt sănătoasă Slavă Domnului.”, a povestit Gabriela Cristea în podcastul lui Jorge.

Cu această ocazie, prezentatoarea TV a explicat că nu a apelat la nicio intervenție chirurgicală, procesul de slăbire fiind făcut cu multă conștiință, responsabilitate și grijă pentru sănătate.