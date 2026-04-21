Cât costă să-l ai la nunta ta pe ex-ul Codruței Filip și ce condiții a pus. ”Negocierea” s-a purtat direct cu Valentin Sanfira: „Nu există, nu, nu, încheiem subiectul”

CANCAN.RO vine cu un subiect cald și actual pentru toți curioșii. Știți cum e românul, să le știe el pe toate, așa că suntem siguri că în acest val de articole, postări, declarații și TikTok-uri pe care le vedeți zilnic cu Valentin Sanfira și Codruța Filip v-ați întrebat cel puțin măcar o dată: „Oare cât iau pe un eveniment?” Chit că nu aveți planificată nunta sau botezul curând, tot v-a fost stârnită curiozitatea în urma subiectului momentului legat de divorțul lor. Ei bine, noi am stat de vorbă cu artistul și am aflat tot ce vreți să știți, dar și ce NU face sub nicio formă la evenimente. La asta nu vă așteptați!

Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să fie subiectul momentului. Prin urmare, CANCAN.RO vă oferă ceea ce vă interesează și vine cu detalii exclusive, așa cum v-a obișnuit. Astăzi vă spunem cât câștigă unul dintre cei mai căutați și apreciați artiști din muzica de petrecere, Valentin Sanfira, dar și condiția lui CLARĂ pentru eveniment.

Condiția clară impusă de Valentin Sanfira: „Nu există, încheiem subiectul”

Înainte să vă dăm informația pe care o așteptați, prețul, vă spunem ce NU face niciodată Valentin Sanfira în cadrul evenimentelor lui. Pentru că trăim niște zile în care artiști împrumută cu lejeritate din repertoriile colegilor lor, iar manelele sunt pe val, ne-am gândit că și artistul ar fi dispus să adauge în programul lui câteva manele. Ei bine, EXCLUS. După cum chiar el a spus, Florin Salam nu se bagă peste repertoriul lui, deci nici el nu o face.

„Nu există, nu, nu, încheiem subiectul. Nici Salam nu se bagă peste repertoriul meu, nici eu peste al lui.”, a spus Valentin Sanfira.

Condiții speciale? „Am tabieturile mele”

Mergem mai departe. Vă întrebați ce condiții speciale ar avea un astfel de artist cerut de mulți, nu? Și chiar așa este, pentru că Valentin Sanfira se numără printre cei mai doriți din acest domeniu. Ei bine, pe lângă faptul că am observat cât de prietenos este acesta în discuția purtată, vă putem spune și că nu este pretențios deloc. Acest lucru pornește și de la o întâmplare mai…neplăcută din trecut, care l-a determinat pe Sanfira să nu mai mănânce la niciun eveniment. Aflați mai jos despre ce este vorba…😅

„Eu nu mănânc de obicei la nunți, dar s-ar putea să am șoferul cu mine și atunci pentru șofer, un fel principal. Eu nu mănânc, pentru că am avut un eveniment neplăcut cu ani în urmă, aproape 10 ani, chiar la un restaurant de fițe din București, am mâncat ceva și până să ajung la următorul eveniment am avut probleme. De atunci mânănc înainte de eveniment, am tabieturile mele. Doar apă și cafea consum.”, a spus artistul.

Acum să ajungem la cireașa de pe tort, curiozitatea tuturor! Dacă vă doriți să îl aveți invitat la un eveniment pe Valentin Sanfira, prețul pentru un program este de 2.000 de euro (1 program = o oră). Bineînțeles, tariful depinde de mai mulți factori, precum câte programe vă doriți, dar și dacă vreți să vină cu band-ul sau nu. Pe scurt, pentru un program de 2 ore doar cu el, fără formație, veți scoate din buzunar suma de 4.000 de euro. În această sumă se încadrează și cheltuielile separate, precum benzina sau hotelul.

„La evenimente private, la nunți, sunt două variante în care pot veni: invitat ca artist și cânt cu trupa de la eveniment sau vin individual, iar oamenii își aleg band-ul. Dacă vin singur, prețul meu este de 2.000 de euro pe program și cânt cu trupa respectivă, dacă vin cu trupa mea, adică măcar trei băieți, asta înseamnă să plătim minim 500 de euro pe instrumentist + transport. Eu nu vin să stau la toată nunta. Pot să vin să stau și 3-4 programe, dar nu tot evenimentul. Eu așa cânt de la 20 de ani, ca să zic așa, cu programul și nu încurc lucrurile, nici pentru prieteni apropiați, adică le recomand formații și eu spun cum funcționez eu. 2 ore cu mine ar însemna 4.000 de euro cu transport cu tot. Avem program cu pauză de 20 de minute între ele. 4.000 cu totul inclus. De obicei eu nu rămân la hotel. Dacă e aproape, eu nu rămân. Adică eu când vin acasă, în mare parte am șofer. Nu mă odihnesc oriunde, îmi place să ajung acasă la mine.”

