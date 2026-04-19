Valentin Sanfira, prima reacție după divorțul de Codruța Filip: ”Mă știu curat și drept!”

Valentin Sanfira continuă să trimită „săgeți” către cei care i-au întors spatele în această perioadă, după divorțul de Codruța Filip. Artistul a avut o primă reacție și a postat o filmare chiar din studio.

Valentin Sanfira și Codruța Filip au semnat actele de divorț la începutul lunii martie. În timp ce Codruța Filip a preferat să vorbească public despre relația lor de 8 ani, Sanfira a ales să păstreze discreția, evitând orice declarație publică despre divorț. Cu toate acestea, el nu a rămas indiferent la valul de opinii și reacții stârnite în jurul acestui subiect.

Valentin Sanfira, replică tăioasă pentru Codruța Filip?

Prin urmare, declarațiile Codruței Filip nu au rămas fără ecou – vezi AICI, iar fostul ei soț nu a rămas complet fără replică. În aparițiile sale de pe social media, Safira a strecurat adesea mesaje cu subînțeles, mici „săgeți” fine, care par să fie îndreptate către fosta lui soție. Cu alte cuvinte, Valentin Sanfira preferă să transmită indirect ceea ce simte, dând de înțeles că lucrurile nu sunt tocmai cum par din exterior, lăsând totodată loc de interpretări.

Recent, unul dintre aceste mesaje cu subînțeles a fost distribuit pe o rețea de socializare. Aflat în studioul de înregistrare, Sanfira a postat un fragment dintr-o viitoare melodie. Așa cum a mărturisit, mesajul transmis reflectă trăirile sale din această perioadă.

„Am fost în studio și am cântat după ce mi-a dictat sufletul. Așa am făcut de când am urcat pentru prima dată pe scenă și așa o să fac mereu pentru publicul care mă iubește. În curând melodie nouă pentru dumneavoastră”, a scris Valentin Sanfira pe Instagram.

O parte din versurile melodiei pe care Valentin Sanfira le fredonează au atras atenția internauților: „Doamne, ție îți mulțumesc, acum i-am văzut/ Pe cei care mă urăsc și rău mi-au făcut/ Nu îi judec și îi iert, că mă știu curat și drept/ Dumnezeu le așează pe toate și le-or plăti până la moarte”.

Apropiatul lui Valentin Sanfira și al Codruței Filip rupe tăcerea privind zvonurile despre infidelitatea artistei: ”Totul are logică”

Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie